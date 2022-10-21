https://ria.ru/20221021/gumanitarka-1825801739.html
Жители Тюмени отправят в зону спецоперации гуманитарный груз и технику
Жители Тюмени отправят в зону спецоперации гуманитарный груз и технику - РИА Новости, 21.10.2022
Жители Тюмени отправят в зону спецоперации гуманитарный груз и технику
Представители Русской православной церкви вместе с одной из тюменских организаций подготовили новый гуманитарный груз к отправке в зону спецоперации, сообщил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:55
2022-10-21T19:55
2022-10-21T19:55
специальная военная операция на украине
тюмень
луганская народная республика
херсонская область
русская православная церковь
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Представители Русской православной церкви вместе с одной из тюменских организаций подготовили новый гуманитарный груз к отправке в зону спецоперации, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.По его словам, горожане активно участвуют в гуманитарных акциях, собирая жизненно важные вещи и продукты для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, на территории города работают десятки пунктов сбора."Сегодня я пообщался с представителями Русской православной церкви, которые вместе с одной из тюменских организаций собрали новую партию помощи для жителей и военных: 12 единиц техники, продукты питания, средства гигиены… Команда водителей готовится в командировку, чтобы доставить гуманитарную помощь на западные рубежи России, в зону специальной военной операции", – написал Кухарук.Он осмотрел грузовые "Уралы", "Камазы" и УАЗы, пообщался с прихожанами и священником Знаменского кафедрального собора и поблагодарил всех, кто принимает активное участие в сборах гуманитарной помощи, за понимание и сочувствие к людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тюмень, луганская народная республика, херсонская область , русская православная церковь, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Тюмень, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Русская православная церковь, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Тюмени отправят в зону спецоперации гуманитарный груз и технику
Представители РПЦ вместе с тюменской организацией отправят гумпомощь в зону спецоперации