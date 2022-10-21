https://ria.ru/20221021/gazoprovody-1825737738.html

Лидеры стран Евросоюза осудили диверсии против "Северных потоков"

Лидеры стран Евросоюза осудили диверсии против "Северных потоков" - РИА Новости, 21.10.2022

Лидеры стран Евросоюза осудили диверсии против "Северных потоков"

Главы государств Евросоюза решительно осудили диверсии против газопроводов "Северный поток", говорится в заключениях по итогам их двухдневного саммита. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:53

2022-10-21T16:53

2022-10-21T16:57

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Главы государств Евросоюза решительно осудили диверсии против газопроводов "Северный поток", говорится в заключениях по итогам их двухдневного саммита."Европейский совет решительно осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, например такие, как против газопроводов "Северный поток", - говорится в документе.В заключениях также содержится призыв к государствам-членам союза принять срочные и эффективные меры и сотрудничать друг с другом, Еврокомиссией и другими соответствующими органами для повышения устойчивости критически важной инфраструктуры.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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