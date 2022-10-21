https://ria.ru/20221021/gaiti-1825750451.html

СБ ООН ввел санкции против группировок, угрожающих безопасности Гаити

СБ ООН ввел санкции против группировок, угрожающих безопасности Гаити - РИА Новости, 21.10.2022

СБ ООН ввел санкции против группировок, угрожающих безопасности Гаити

СБ ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:27

2022-10-21T17:27

2022-10-21T17:27

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ООН, 21 окт - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны, передает корреспондент РИА Новости.Резолюция была принята единогласно. Список лиц, подпадающих под ограничительные меры, определит специальный комитет. Санкции предполагают заморозку счетов, запрет на поездки, оружейное эмбарго.Резолюция требует немедленного прекращения насилия и криминальной активности на Гаити. Документ призывает всех политических игроков к конструктивным переговорам в целях выхода "из нынешнего политического тупика, с тем чтобы обеспечить проведение инклюзивных, свободных и справедливых парламентских и президентских выборов, как только позволит ситуация с безопасностью".Как отмечается в тексте, СБ ООН "постановляет, что в течение первоначального периода в один год с даты принятия этой резолюции все государства-члены принимают необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзита через нее любых лиц, указанных Комитетом".Резолюция предусматривает создание соответствующего санкционного комитета, который должен определить перечень таких лиц.Согласно резолюции, также на первоначальный период в год страны должны безотлагательно заморозить все находящиеся на их территории средства, другие финансовые активы прямо или косвенно принадлежащие Шеризье и всем физическим и юридическим лицам, которые определит санкционный комитет.Кроме того Совбез постановляет, что в течение года с момента принятия резолюции все государства ООН "должны… принять… меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи физическим и юридическим лицам, указанным Комитетом… оружия и связанных с ним материалов".Речь идет в том числе о боеприпасах, военных транспортных средствах, снаряжении, запчастях, а также о технической помощи, обучении, оказании финансовой или иной помощи, связанной с военной деятельностью. Кроме того запрещается отправка вооруженных наемных военных лицам, находящимся под санкциями.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.

https://ria.ru/20220913/gaiti-1816366758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/ukraina-1802308526.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жовенель моиз, гаити, совет безопасности оон, оон