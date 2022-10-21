https://ria.ru/20221021/forum-1825729552.html

Проблемы экспортеров и их решения обсудили на форуме "Сделано в России"

Проблемы экспортеров и их решения обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2022

Проблемы экспортеров и их решения обсудили на форуме "Сделано в России"

Эксперты и партнеры Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) на конкретных примерах разобрали реальные проблемы экспортеров и импортеров, а затем... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:38

2022-10-21T16:38

2022-10-21T17:06

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Эксперты и партнеры Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) на конкретных примерах разобрали реальные проблемы экспортеров и импортеров, а затем обсудили пути их решения на международном экспортном форуме "Сделано в России" в формате case study "Цифровизация услуг и использование принципа "одного окна" для экспортеров на примере сервиса "Профессионалы экспорта", сообщает центр."Сегодня российские участники внешнеторговой деятельности столкнулись с рядом вопросов, в том числе как переориентироваться на новые рынки сбыта, организовать новые каналы поставок, сертифицировать и доставить продукцию в условиях ограничений. Решать эти вопросы необходимо оперативно, время сейчас – важнейший фактор для развития бизнеса. Найти специалистов в сфере логистики, сертификации, права, таможенного оформления можно на цифровой платформе "Мой экспорт". Там работает B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта", где представлено свыше 300 партнеров РЭЦ - проверенных экспертов в области ВЭД, к которым могут обратиться российские компании для решения возникающих проблем в сфере ВЭД", - рассказала директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.На панельной сессии партнеры и эксперты РЭЦ обсуждали практические кейсы по логистике, сертификации и поиску зарубежного партнера."События 2022 года заставили пересмотреть взгляды на внешнеэкономическую деятельность. В условиях экономических ограничений становится наиболее важным поиск новых рынков сбыта, альтернативных покупателей и поставщиков. Мы фиксируем повышенный интерес российских компаний на турецком и иранском направлении, поэтому мы активно привлекаем к работе на платформе профессиональных партнеров по этим странам", - отметил руководитель направления по международному развитию РЭЦ Дмитрий Мосолов.Так, спикеры поделились опытом, как найти альтернативных поставщиков в Турции, подготовиться к процедуре сертификации промышленной продукции для турецкого рынка, обсудили особенности ведения бизнеса с иранскими партнерами.Помимо турецкого рынка эксперты обсудили и другие перспективные рынки сбыта – индийский и китайский."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 25 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html

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Артем Смирнов

форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), россия, экономика