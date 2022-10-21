https://ria.ru/20221021/festival-pristroystvo-1825673065.html

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве - РИА Новости, 21.10.2022

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве

Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 29 и 30 октября в Москве во Флаконе, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА". РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:21

2022-10-21T14:21

2022-10-21T14:21

москва

бездомные животные

благотворительность

кошки

собаки

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 29 и 30 октября в Москве во Флаконе, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 50 собак и на следующий день — кошки из приютов, которые ищут дом. Всего 130 животных постараются найти себе новых хозяев. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать детская зона, фуд-корт. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также миски, пеленки.Выставка собак: 29 октября с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 30 октября с 11:00 до 19:00Фестиваль WOOF пройдет по адресу: Дизайн-завод "Флакон", пространство Куб (Большая Новодмитровская, 36 ст 12)Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, бездомные животные, благотворительность, кошки, собаки