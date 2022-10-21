Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве
© Фото : WOOFУчастники благотворительного фестиваля "WOOF"
© Фото : WOOF
Участники благотворительного фестиваля "WOOF"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 29 и 30 октября в Москве во Флаконе, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".
На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 50 собак и на следующий день — кошки из приютов, которые ищут дом. Всего 130 животных постараются найти себе новых хозяев. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.
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Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать детская зона, фуд-корт. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также миски, пеленки.
Выставка собак: 29 октября с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 30 октября с 11:00 до 19:00
Фестиваль WOOF пройдет по адресу: Дизайн-завод "Флакон", пространство Куб (Большая Новодмитровская, 36 ст 12)
Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".
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