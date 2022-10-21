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Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
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Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве
Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 29 и 30 октября в Москве во Флаконе, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:21
2022-10-21T14:21
москва
бездомные животные
благотворительность
кошки
собаки
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 29 и 30 октября в Москве во Флаконе, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 50 собак и на следующий день — кошки из приютов, которые ищут дом. Всего 130 животных постараются найти себе новых хозяев. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать детская зона, фуд-корт. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также миски, пеленки.Выставка собак: 29 октября с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 30 октября с 11:00 до 19:00Фестиваль WOOF пройдет по адресу: Дизайн-завод "Флакон", пространство Куб (Большая Новодмитровская, 36 ст 12)Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".
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москва, бездомные животные, благотворительность, кошки, собаки
Москва, бездомные животные, Благотворительность, кошки, Собаки
14:21 21.10.2022
 

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Москве

© Фото : WOOFУчастники благотворительного фестиваля "WOOF"
Участники благотворительного фестиваля WOOF - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : WOOF
Участники благотворительного фестиваля "WOOF"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 29 и 30 октября в Москве во Флаконе, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".
На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 50 собак и на следующий день — кошки из приютов, которые ищут дом. Всего 130 животных постараются найти себе новых хозяев. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 12:00Зверокаст
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Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать детская зона, фуд-корт. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также миски, пеленки.
Выставка собак: 29 октября с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 30 октября с 11:00 до 19:00
Фестиваль WOOF пройдет по адресу: Дизайн-завод "Флакон", пространство Куб (Большая Новодмитровская, 36 ст 12)
Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".
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