https://ria.ru/20221021/donetsk-1825594347.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:18

2022-10-21T11:18

2022-10-21T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

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зайцево

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сцкк

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство добавило, что в 10.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.15 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825581088.html

https://ria.ru/20221021/dnr-1825557817.html

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк