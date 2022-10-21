Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по трем районам Донецка десять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Представительство добавило, что в 10.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.15 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.