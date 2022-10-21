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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/donetsk-1825594347.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:18
2022-10-21T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
зайцево
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство добавило, что в 10.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.15 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825581088.html
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донецк
зайцево
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в мире, донецк, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Зайцево, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
11:18 21.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по трем районам Донецка десять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 10:25Специальная военная операция на Украине
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Представительство добавило, что в 10.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.15 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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