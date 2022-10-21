https://ria.ru/20221021/donbass-1825731127.html
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"
Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:40
2022-10-21T16:40
2022-10-21T16:40
политика
андрей турчак
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.В пятницу в Ростовской области состоялось рабочее собрание актива Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия".По словам Турчака, первейшая задача партии в ЛНР - это помощь людям."После присоединения региона растет число обращений граждан по помощи мобилизованным, восстановлению документов, соцподдержке, оформлению пенсий. Задача помочь людям с решением вопросов", - сказал он.Одновременно необходимо создать канал обратной связи с населением, добавил он. "В республике для этого в ближайшее время будут открыты общественные приемные партии, куда люди смогут обращаться за решением возникающих проблем", - сказал Турчак.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, андрей турчак, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"
Секретарь генсовета ЕР Турчак: в ДНР в ближайшее время откроют общественные приемные