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В ДНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
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В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"
Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:40
2022-10-21T16:40
политика
андрей турчак
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.В пятницу в Ростовской области состоялось рабочее собрание актива Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия".По словам Турчака, первейшая задача партии в ЛНР - это помощь людям."После присоединения региона растет число обращений граждан по помощи мобилизованным, восстановлению документов, соцподдержке, оформлению пенсий. Задача помочь людям с решением вопросов", - сказал он.Одновременно необходимо создать канал обратной связи с населением, добавил он. "В республике для этого в ближайшее время будут открыты общественные приемные партии, куда люди смогут обращаться за решением возникающих проблем", - сказал Турчак.
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донецкая народная республика
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политика, андрей турчак, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия
16:40 21.10.2022
 
В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"

Секретарь генсовета ЕР Турчак: в ДНР в ближайшее время откроют общественные приемные

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
В пятницу в Ростовской области состоялось рабочее собрание актива Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия".
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По словам Турчака, первейшая задача партии в ЛНР - это помощь людям.
"После присоединения региона растет число обращений граждан по помощи мобилизованным, восстановлению документов, соцподдержке, оформлению пенсий. Задача помочь людям с решением вопросов", - сказал он.
Одновременно необходимо создать канал обратной связи с населением, добавил он. "В республике для этого в ближайшее время будут открыты общественные приемные партии, куда люди смогут обращаться за решением возникающих проблем", - сказал Турчак.
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ПолитикаАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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