https://ria.ru/20221021/donbass-1825731127.html

В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"

В ДНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022

В ДНР откроют общественные приемные "Единой России"

Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:40

2022-10-21T16:40

2022-10-21T16:40

политика

андрей турчак

донецкая народная республика

ростовская область

луганская народная республика

единая россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Общественные приемные партии "Единая Россия" будут открыты в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.В пятницу в Ростовской области состоялось рабочее собрание актива Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия".По словам Турчака, первейшая задача партии в ЛНР - это помощь людям."После присоединения региона растет число обращений граждан по помощи мобилизованным, восстановлению документов, соцподдержке, оформлению пенсий. Задача помочь людям с решением вопросов", - сказал он.Одновременно необходимо создать канал обратной связи с населением, добавил он. "В республике для этого в ближайшее время будут открыты общественные приемные партии, куда люди смогут обращаться за решением возникающих проблем", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20221019/pomosch-1825066681.html

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донецкая народная республика

ростовская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

политика, андрей турчак, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика, единая россия