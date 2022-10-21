https://ria.ru/20221021/donbass-1825728849.html

В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России"

В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022

В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России"

"Единая Россия" до конца года откроет общественные приёмные в ЛНР, также стоит задача по созданию сети первичных и местных отделений, заявил замсекретаря... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:37

2022-10-21T16:37

2022-10-21T16:37

александр сидякин

луганская народная республика

единая россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Единая Россия" до конца года откроет общественные приёмные в ЛНР, также стоит задача по созданию сети первичных и местных отделений, заявил замсекретаря Генсовета, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин."Единая Россия" откроет общественные приемные в ЛНР до конца года. Жители смогут обращаться в них по вопросам восстановления документов, наследования, социальной поддержки, оформления пенсий", - приводят в пресс-службе партии слова Сидякина на первом общем собрании луганского регионального отделения.Он уточнил, что сейчас консультации можно получить в центре юридической помощи "Единой России", где регулярно ведут прием депутаты Народного Совета ЛНР. Также перед партией стоят задачи по созданию сети первичных и местных отделений и интеграции в политическое, правовое, социально-экономическое пространство."То, что проходили, условно говоря, 85 регионов страны за 5 лет, нужно здесь пройти гораздо быстрее. Нужно быстро принимать решения, адаптировать их, и самое главное, рассказывать о них людям. Поэтому народная программа, все наши партийные проекты должны быть полноценно внедрены в республике", - подчеркнул Сидякин.

https://ria.ru/20221021/er-1825663997.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр сидякин, луганская народная республика, единая россия