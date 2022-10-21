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В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
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В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России"
В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России"
"Единая Россия" до конца года откроет общественные приёмные в ЛНР, также стоит задача по созданию сети первичных и местных отделений, заявил замсекретаря... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:37
2022-10-21T16:37
александр сидякин
луганская народная республика
единая россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Единая Россия" до конца года откроет общественные приёмные в ЛНР, также стоит задача по созданию сети первичных и местных отделений, заявил замсекретаря Генсовета, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин."Единая Россия" откроет общественные приемные в ЛНР до конца года. Жители смогут обращаться в них по вопросам восстановления документов, наследования, социальной поддержки, оформления пенсий", - приводят в пресс-службе партии слова Сидякина на первом общем собрании луганского регионального отделения.Он уточнил, что сейчас консультации можно получить в центре юридической помощи "Единой России", где регулярно ведут прием депутаты Народного Совета ЛНР. Также перед партией стоят задачи по созданию сети первичных и местных отделений и интеграции в политическое, правовое, социально-экономическое пространство."То, что проходили, условно говоря, 85 регионов страны за 5 лет, нужно здесь пройти гораздо быстрее. Нужно быстро принимать решения, адаптировать их, и самое главное, рассказывать о них людям. Поэтому народная программа, все наши партийные проекты должны быть полноценно внедрены в республике", - подчеркнул Сидякин.
https://ria.ru/20221021/er-1825663997.html
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александр сидякин, луганская народная республика, единая россия
Александр Сидякин, Луганская Народная Республика, Единая Россия
16:37 21.10.2022
 
В ЛНР откроют общественные приемные "Единой России"

Глава Центрального исполкома ЕР Сидякин: в ЛНР откроют общественные приемные партии

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Единая Россия" до конца года откроет общественные приёмные в ЛНР, также стоит задача по созданию сети первичных и местных отделений, заявил замсекретаря Генсовета, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
"Единая Россия" откроет общественные приемные в ЛНР до конца года. Жители смогут обращаться в них по вопросам восстановления документов, наследования, социальной поддержки, оформления пенсий", - приводят в пресс-службе партии слова Сидякина на первом общем собрании луганского регионального отделения.
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В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию"
Он уточнил, что сейчас консультации можно получить в центре юридической помощи "Единой России", где регулярно ведут прием депутаты Народного Совета ЛНР. Также перед партией стоят задачи по созданию сети первичных и местных отделений и интеграции в политическое, правовое, социально-экономическое пространство.
"То, что проходили, условно говоря, 85 регионов страны за 5 лет, нужно здесь пройти гораздо быстрее. Нужно быстро принимать решения, адаптировать их, и самое главное, рассказывать о них людям. Поэтому народная программа, все наши партийные проекты должны быть полноценно внедрены в республике", - подчеркнул Сидякин.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Александр СидякинЛуганская Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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