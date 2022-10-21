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Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье - РИА Новости, 21.10.2022
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Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье
Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье - РИА Новости, 21.10.2022
Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье
Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:29
2022-10-21T12:29
игорь додон
молдавия
кишинев
румыния
майя санду
в мире
нато
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии."Есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны, помимо уже существующей зоны боевых действий в Украине. Ставка &lt;…&gt; заключается в том, чтобы превратить Молдавию в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинев мог оправдать "дружественное" вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран, которые пересекут Прут", - написал Додон в Telegram-канале.По его мнению, ради желания удержаться у власти действующий президент Майя Санду может пойти на то, чтобы спровоцировать военное противостояние на территории Молдавии. Он полагает, что это может привести к попыткам оправдать открытый конфликт в отношении Приднестровья, мобилизации молдаван и их отправке на фронт на Днестре."А одним из последствий данных действий станет отказ властей от статуса нейтралитета Молдавии. Вот почему партия "Действие и солидарность" (правящая партия Молдавии - ред.) в настоящее время активно ищет голоса в парламенте для внесения поправок в некоторые статьи Конституции", - отметил Додон.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221021/pridnestrove-1825611139.html
https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html
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игорь додон, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, в мире, нато
Игорь Додон, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду, В мире, НАТО
12:29 21.10.2022
 
Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье

Додон: некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Стрингер
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии.
"Есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны, помимо уже существующей зоны боевых действий в Украине. Ставка <…> заключается в том, чтобы превратить Молдавию в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинев мог оправдать "дружественное" вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран, которые пересекут Прут", - написал Додон в Telegram-канале.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:55
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
По его мнению, ради желания удержаться у власти действующий президент Майя Санду может пойти на то, чтобы спровоцировать военное противостояние на территории Молдавии. Он полагает, что это может привести к попыткам оправдать открытый конфликт в отношении Приднестровья, мобилизации молдаван и их отправке на фронт на Днестре.
"А одним из последствий данных действий станет отказ властей от статуса нейтралитета Молдавии. Вот почему партия "Действие и солидарность" (правящая партия Молдавии - ред.) в настоящее время активно ищет голоса в парламенте для внесения поправок в некоторые статьи Конституции", - отметил Додон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:22
Власти Приднестровья выразили обеспокоенность из-за военных учений Молдавии
 
Игорь ДодонМолдавияКишиневРумынияМайя СандуВ миреНАТО
 
 
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