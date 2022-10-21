https://ria.ru/20221021/dodon-1825622944.html

Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье

Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье - РИА Новости, 21.10.2022

Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье

Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:29

2022-10-21T12:29

2022-10-21T12:29

игорь додон

молдавия

кишинев

румыния

майя санду

в мире

нато

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии."Есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны, помимо уже существующей зоны боевых действий в Украине. Ставка <…> заключается в том, чтобы превратить Молдавию в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинев мог оправдать "дружественное" вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран, которые пересекут Прут", - написал Додон в Telegram-канале.По его мнению, ради желания удержаться у власти действующий президент Майя Санду может пойти на то, чтобы спровоцировать военное противостояние на территории Молдавии. Он полагает, что это может привести к попыткам оправдать открытый конфликт в отношении Приднестровья, мобилизации молдаван и их отправке на фронт на Днестре."А одним из последствий данных действий станет отказ властей от статуса нейтралитета Молдавии. Вот почему партия "Действие и солидарность" (правящая партия Молдавии - ред.) в настоящее время активно ищет голоса в парламенте для внесения поправок в некоторые статьи Конституции", - отметил Додон.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221021/pridnestrove-1825611139.html

https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html

молдавия

кишинев

румыния

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игорь додон, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, в мире, нато