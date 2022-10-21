Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье
Додон: некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье
© Sputnik / Стрингер
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в разжигании войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии.
"Есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны, помимо уже существующей зоны боевых действий в Украине. Ставка <…> заключается в том, чтобы превратить Молдавию в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинев мог оправдать "дружественное" вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран, которые пересекут Прут", - написал Додон в Telegram-канале.
По его мнению, ради желания удержаться у власти действующий президент Майя Санду может пойти на то, чтобы спровоцировать военное противостояние на территории Молдавии. Он полагает, что это может привести к попыткам оправдать открытый конфликт в отношении Приднестровья, мобилизации молдаван и их отправке на фронт на Днестре.
"А одним из последствий данных действий станет отказ властей от статуса нейтралитета Молдавии. Вот почему партия "Действие и солидарность" (правящая партия Молдавии - ред.) в настоящее время активно ищет голоса в парламенте для внесения поправок в некоторые статьи Конституции", - отметил Додон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.