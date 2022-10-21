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Уроки финансовой грамотности провели в клубах "Активное долголетие" в МО

Уроки финансовой грамотности провели в клубах "Активное долголетие" в МО - РИА Новости, 21.10.2022

Уроки финансовой грамотности провели в клубах "Активное долголетие" в МО

Занятия по финансовой грамотности провели для участников клубов "Активное долголетие" в Московской области. Занятия посетили более пяти тысяч пенсионеров,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:39

2022-10-21T16:39

2022-10-21T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Занятия по финансовой грамотности провели для участников клубов "Активное долголетие" в Московской области. Занятия посетили более пяти тысяч пенсионеров, сообщил телеканал "360".Как рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева, для участников клубов провели вебинары и онлайн-занятия. Пенсионерам рассказали, как приумножить накопления и какие выбрать финансовые продукты в банках. Также их научили распознавать мошенников и противостоять им."Всего в регионе 64 клуба „Активное долголетие“, количество участников проекта уже достигло более 200 тысяч человек. Сегодня в уроках финансовой грамотности приняли участие свыше пяти тысяч пенсионеров", – рассказала Болатаева.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)