https://ria.ru/20221021/burkina-faso-1825682387.html

В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода

В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода - РИА Новости, 21.10.2022

В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода

Капитан Ибраим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо перед конституционным советом страны. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:52

2022-10-21T14:52

2022-10-21T14:52

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо перед конституционным советом страны.На прошлой неделе местный официальный источник сообщил РИА Новости, что Траоре назначен временным президентом страны."Я клянусь перед буркинийским народом и своей честью хранить, соблюдать, обеспечивать соблюдение и защищать конституцию, хартию переходного периода и законов, делать все возможное, чтобы гарантировать справедливость всем жителям Буркина-Фасо", - заявил Траоре в ходе церемонии приведения к присяге, транслировавшейся по национальному телевидению RTB.После этого член конституционного совета объявил о вступлении Траоре в должность.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.

https://ria.ru/20221004/rossiya-1821552463.html

https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821204198.html

буркина-фасо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо