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В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода - РИА Новости, 21.10.2022
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В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода
В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода - РИА Новости, 21.10.2022
В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода
Капитан Ибраим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо перед конституционным советом страны. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:52
2022-10-21T14:52
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо перед конституционным советом страны.На прошлой неделе местный официальный источник сообщил РИА Новости, что Траоре назначен временным президентом страны."Я клянусь перед буркинийским народом и своей честью хранить, соблюдать, обеспечивать соблюдение и защищать конституцию, хартию переходного периода и законов, делать все возможное, чтобы гарантировать справедливость всем жителям Буркина-Фасо", - заявил Траоре в ходе церемонии приведения к присяге, транслировавшейся по национальному телевидению RTB.После этого член конституционного совета объявил о вступлении Траоре в должность.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821552463.html
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
14:52 21.10.2022
 
В Буркина-Фасо принес присягу президент переходного периода

Ибраим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо

© AP Photo / Sophie GarciaСторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Sophie Garcia
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо перед конституционным советом страны.
На прошлой неделе местный официальный источник сообщил РИА Новости, что Траоре назначен временным президентом страны.
Демонстрация в поддержку России прошла в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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"Я клянусь перед буркинийским народом и своей честью хранить, соблюдать, обеспечивать соблюдение и защищать конституцию, хартию переходного периода и законов, делать все возможное, чтобы гарантировать справедливость всем жителям Буркина-Фасо", - заявил Траоре в ходе церемонии приведения к присяге, транслировавшейся по национальному телевидению RTB.
После этого член конституционного совета объявил о вступлении Траоре в должность.
В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
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