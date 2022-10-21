16:10 21.10.2022 (обновлено: 16:19 21.10.2022)
США пока не поставляют системы борьбы с БПЛА для Украины
США еще на заключили контракт на поставку системы борьбы с БПЛА для Украины
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США еще на заключили контракт на поставку системы борьбы с беспилотниками для Украины, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американское минобороны.
Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
"Почти два месяца спустя после этого заявления, США еще не заключили контракт в отношении системы противодействия дронам", - говорится в сообщении издания.
Представитель Пентагона отметил, что "скоро" будет заключен контракт на поставку средств борьбы с БПЛА Vampire, но не назвал точные сроки.
Американская компания L3Harris отказалась комментировать свою готовность поставить Vampire, которые никогда не использовали в боевых условиях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.