https://ria.ru/20221021/bolezn-1825530427.html

Врач рассказал, что важно сделать сразу после болезни

Врач рассказал, что важно сделать сразу после болезни - РИА Новости, 21.10.2022

Врач рассказал, что важно сделать сразу после болезни

Выздоровление не означает, что сразу после болезни можно вернуться к обычному ритму жизни, предупредил в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T02:15

2022-10-21T02:15

2022-10-21T02:15

общество

россия

андрей тяжельников

здоровье

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Выздоровление не означает, что сразу после болезни можно вернуться к обычному ритму жизни, предупредил в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, к привычной до болезни повседневной норме нагрузок организм необходимо подготовить: в борьбе с недомоганием вы израсходовали много энергии и силы нужно восполнить.Чтобы помочь организму быстрее восстановиться, следует соблюдать несколько простых правил, продолжил он. Пренебрегать ими не следует, иначе проблемы могут перейти в хроническое состояние, отметил Тяжельников."Во время восстановительного периода в первую очередь необходим более щадящий режим. То есть нужно избегать каких-то физических и психологических нагрузок. Кроме этого, нужно следить за рационом питания. Он должен быть богат витаминами и микроэлементами. Также важно соблюдать хороший питьевой режим, то есть потреблять достаточное количество жидкости", —добавил специалист в интервью радио Sputnik.Не следует забывать про прогулки на свежем воздухе, также во время восстановительного периода обязательно нужно хорошо высыпаться, заключил Андрей Тяжельников.

https://ria.ru/20221017/nedosyp-1824037381.html

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общество, россия, андрей тяжельников, здоровье