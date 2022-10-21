Врач рассказал, что важно сделать сразу после болезни
Врач Тяжельников посоветовал избегать физических и психологических нагрузок после болезней
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Выздоровление не означает, что сразу после болезни можно вернуться к обычному ритму жизни, предупредил в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, к привычной до болезни повседневной норме нагрузок организм необходимо подготовить: в борьбе с недомоганием вы израсходовали много энергии и силы нужно восполнить.
"Болезнь нарушает работу организма, поэтому требуется время на восстановление. Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия", — пояснил специалист.
Чтобы помочь организму быстрее восстановиться, следует соблюдать несколько простых правил, продолжил он. Пренебрегать ими не следует, иначе проблемы могут перейти в хроническое состояние, отметил Тяжельников.
"Во время восстановительного периода в первую очередь необходим более щадящий режим. То есть нужно избегать каких-то физических и психологических нагрузок. Кроме этого, нужно следить за рационом питания. Он должен быть богат витаминами и микроэлементами. Также важно соблюдать хороший питьевой режим, то есть потреблять достаточное количество жидкости", —добавил специалист в интервью радио Sputnik.
Не следует забывать про прогулки на свежем воздухе, также во время восстановительного периода обязательно нужно хорошо высыпаться, заключил Андрей Тяжельников.
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