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Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток" - РИА Новости, 21.10.2022
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Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток"
Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток" - РИА Новости, 21.10.2022
Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток"
Российскому бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток", заявили эксперты на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:14
2022-10-21T18:14
российский экспортный центр (рэц)
россия
ближний восток
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российскому бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток", заявили эксперты на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?", которая прошла 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает организатор форума Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."О своих ESG практиках рассказали представители крупнейших российских компаний: "Русал", "Фосагро", производственная компания и разработчик информационных систем в экологии "Большая тройка" и транспортно-логистический холдинг Группа "Дело". Они отметили важность сохранения ESG-повестки и поделились опытом трансформации собственных стратегий и бизнес-процессов в экологическом (Environmental) и социальном (Social) аспектах", - говорится в сообщении.Экспортеры также рассказали об ESG принципах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, в том числе о требованиях Гонконгской фондовой биржи в области устойчивого развития."Российским компаниям, планирующим экспортную деятельность на рынках Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, необходимо понимать охват требований законодательства и регулирования в ESG повестке, а также учитывать рекомендации в области устойчивого развития и культурные особенности стран этих регионов. Экспортерам важно оценить свою готовность соответствовать развитым ESG практикам, чтобы быть конкурентоспособными игроками на внешних рынках", – отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.В ходе сессии участники обсудили перспективы развития ESG-повестки в России. Представители ВЭБ.РФ и Сахалинской Торгово-промышленной палаты обменялись мнениями об актуальности зеленого финансирования, мерах стимулирования компаний к запуску зеленых и адаптационных проектов в новых экономических реалиях, а также затронули механизмы привлечения среднего бизнеса к реализации Сахалинского эксперимента.
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российский экспортный центр (рэц), россия, ближний восток, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Ближний Восток, Экономика
18:14 21.10.2022
 

Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастники панельной дискуссии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" на международном экспортном форуме "Сделано в России"
Участники панельной дискуссии ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня? на международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Участники панельной дискуссии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" на международном экспортном форуме "Сделано в России"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российскому бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток", заявили эксперты на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?", которая прошла 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает организатор форума Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"О своих ESG практиках рассказали представители крупнейших российских компаний: "Русал", "Фосагро", производственная компания и разработчик информационных систем в экологии "Большая тройка" и транспортно-логистический холдинг Группа "Дело". Они отметили важность сохранения ESG-повестки и поделились опытом трансформации собственных стратегий и бизнес-процессов в экологическом (Environmental) и социальном (Social) аспектах", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Экспортеры также рассказали об ESG принципах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, в том числе о требованиях Гонконгской фондовой биржи в области устойчивого развития.
"Российским компаниям, планирующим экспортную деятельность на рынках Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, необходимо понимать охват требований законодательства и регулирования в ESG повестке, а также учитывать рекомендации в области устойчивого развития и культурные особенности стран этих регионов. Экспортерам важно оценить свою готовность соответствовать развитым ESG практикам, чтобы быть конкурентоспособными игроками на внешних рынках", – отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
В ходе сессии участники обсудили перспективы развития ESG-повестки в России. Представители ВЭБ.РФ и Сахалинской Торгово-промышленной палаты обменялись мнениями об актуальности зеленого финансирования, мерах стимулирования компаний к запуску зеленых и адаптационных проектов в новых экономических реалиях, а также затронули механизмы привлечения среднего бизнеса к реализации Сахалинского эксперимента.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияБлижний ВостокЭкономика
 
 
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