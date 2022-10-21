https://ria.ru/20221021/biznes-1825768666.html

Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток"

Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток" - РИА Новости, 21.10.2022

Эксперты: бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток"

Российскому бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток", заявили эксперты на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:14

2022-10-21T18:14

2022-10-21T18:14

российский экспортный центр (рэц)

россия

ближний восток

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российскому бизнесу важно оценить свою ESG-зрелость при "повороте на Восток", заявили эксперты на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?", которая прошла 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает организатор форума Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."О своих ESG практиках рассказали представители крупнейших российских компаний: "Русал", "Фосагро", производственная компания и разработчик информационных систем в экологии "Большая тройка" и транспортно-логистический холдинг Группа "Дело". Они отметили важность сохранения ESG-повестки и поделились опытом трансформации собственных стратегий и бизнес-процессов в экологическом (Environmental) и социальном (Social) аспектах", - говорится в сообщении.Экспортеры также рассказали об ESG принципах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, в том числе о требованиях Гонконгской фондовой биржи в области устойчивого развития."Российским компаниям, планирующим экспортную деятельность на рынках Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, необходимо понимать охват требований законодательства и регулирования в ESG повестке, а также учитывать рекомендации в области устойчивого развития и культурные особенности стран этих регионов. Экспортерам важно оценить свою готовность соответствовать развитым ESG практикам, чтобы быть конкурентоспособными игроками на внешних рынках", – отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.В ходе сессии участники обсудили перспективы развития ESG-повестки в России. Представители ВЭБ.РФ и Сахалинской Торгово-промышленной палаты обменялись мнениями об актуальности зеленого финансирования, мерах стимулирования компаний к запуску зеленых и адаптационных проектов в новых экономических реалиях, а также затронули механизмы привлечения среднего бизнеса к реализации Сахалинского эксперимента.

https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html

россия

ближний восток

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, ближний восток, экономика