https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825779222.html

Лукашенко назвал слухи о мобилизации в Белоруссии безосновательными

Лукашенко назвал слухи о мобилизации в Белоруссии безосновательными - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко назвал слухи о мобилизации в Белоруссии безосновательными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:31

2022-10-21T18:31

2022-10-21T18:32

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики продемонстрировал боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть. Пусть опустятся на землю и покажут вам, журналистам, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть", - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.Президент в очередной раз напомнил, что Белоруссия в данном случае опять же извлекает уроки из опыта некоторых недостатков мобилизации в России. "Человеку послали повестку, а его давно нет. Некоторые поумирали и прочее. Поэтому поставлена военным задача через военкоматы отработать - первое - систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или SMS-сообщение, или радио, или через руководителей и так далее. То есть отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него - годится/не годится. Все, иди, парень, отдыхай. Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели, измерили параметры, грубо говоря, иди работай! Какая здесь мобилизация?!" - рассказал Лукашенко.Он пояснил, что пока просто идет сверка списков, и это делается каждый год на регулярной основе. Порой отдельные части доукомплектовываются путем проведения проверочных сборов. "Это мы проводим годами", - подчеркнул белорусский лидер.Как пишет пресс-служба, Лукашенко уточнил у военного руководства, проводится ли сейчас где-то проверочный сбор, ему доложили, что нет.Президент также напомнил, что для Белоруссии очень важна территориальная оборона, и этому направлению он всегда уделял особое внимание. "Каждый должен уметь защищать свой дом. Мы тоже проверки эти проводили", - сказал он.Как указал Лукашенко, еще один вид войск на базе сельских советов - народное ополчение. "То есть каждый должен уметь воевать, стрелять. Как моя мать говорила: "Сынок, учись - за плячыма насiць не трэба". У меня и в семье такой подход, несмотря на то, что я президент. Мои дети - все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя - страну надо защищать", - заявил глава белорусского государства.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825665884.html

https://ria.ru/20221021/mirovaya-1825663391.html

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, белоруссия