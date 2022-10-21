https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825646179.html
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки - РИА Новости, 21.10.2022
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки
Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:19
2022-10-21T13:19
2022-10-21T13:19
белоруссия
т-90
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки.Глава белорусского государства в пятницу посещает полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объемы модернизации", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.При этом Лукашенко поинтересовался, актуально ли вообще использование танков в современных боевых действиях. "Квадрокоптеры и борьба с ними, станции РЭП сегодня на меня больше производят впечатления, нежели танки", - отметил он."Только танком можно обеспечить активность обороны", - ответил ему министр обороны республики Виктор Хренин.Помимо беспилотных летательных аппаратов, на полигоне главе государства продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники. В их числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс, боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов."Мы модернизируем (танки – ред.), и они не хуже Т-90", - заверил министр обороны главу белорусского государства.
https://ria.ru/20221020/voyska-1825436909.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/belorussiya-1825459586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, т-90, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Т-90, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки
Президент Лукашенко потребовал активнее модернизировать белорусские танки
МИНСК, 21 окт – РИА Новости.
Лукашенко потребовал
активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки.
Глава белорусского государства в пятницу посещает полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
"Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объемы модернизации", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.
При этом Лукашенко поинтересовался, актуально ли вообще использование танков в современных боевых действиях. "Квадрокоптеры и борьба с ними, станции РЭП сегодня на меня больше производят впечатления, нежели танки", - отметил он.
"Только танком можно обеспечить активность обороны", - ответил ему министр обороны республики Виктор Хренин.
Помимо беспилотных летательных аппаратов, на полигоне главе государства продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники. В их числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс, боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.
"Мы модернизируем (танки – ред.), и они не хуже Т-90
", - заверил министр обороны главу белорусского государства.