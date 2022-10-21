Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825646179.html
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки - РИА Новости, 21.10.2022
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки
Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:19
2022-10-21T13:19
белоруссия
т-90
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки.Глава белорусского государства в пятницу посещает полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объемы модернизации", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.При этом Лукашенко поинтересовался, актуально ли вообще использование танков в современных боевых действиях. "Квадрокоптеры и борьба с ними, станции РЭП сегодня на меня больше производят впечатления, нежели танки", - отметил он."Только танком можно обеспечить активность обороны", - ответил ему министр обороны республики Виктор Хренин.Помимо беспилотных летательных аппаратов, на полигоне главе государства продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники. В их числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс, боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов."Мы модернизируем (танки – ред.), и они не хуже Т-90", - заверил министр обороны главу белорусского государства.
https://ria.ru/20221020/voyska-1825436909.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/belorussiya-1825459586.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, т-90, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Т-90, Александр Лукашенко, В мире
13:19 21.10.2022
 
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки

Президент Лукашенко потребовал активнее модернизировать белорусские танки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки.
Глава белорусского государства в пятницу посещает полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
"Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объемы модернизации", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.
При этом Лукашенко поинтересовался, актуально ли вообще использование танков в современных боевых действиях. "Квадрокоптеры и борьба с ними, станции РЭП сегодня на меня больше производят впечатления, нежели танки", - отметил он.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:11
Минобороны Белоруссии: западные ВС могут маскироваться под нацформирования
"Только танком можно обеспечить активность обороны", - ответил ему министр обороны республики Виктор Хренин.
Помимо беспилотных летательных аппаратов, на полигоне главе государства продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники. В их числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс, боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.
"Мы модернизируем (танки – ред.), и они не хуже Т-90", - заверил министр обороны главу белорусского государства.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:53В мире
Минобороны Белоруссии: действия Польши указывают на подготовку к войне
 
БелоруссияТ-90Александр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала