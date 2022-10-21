https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825646179.html

Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки

Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки

Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:19

2022-10-21T13:19

2022-10-21T13:19

белоруссия

т-90

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки.Глава белорусского государства в пятницу посещает полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объемы модернизации", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.При этом Лукашенко поинтересовался, актуально ли вообще использование танков в современных боевых действиях. "Квадрокоптеры и борьба с ними, станции РЭП сегодня на меня больше производят впечатления, нежели танки", - отметил он."Только танком можно обеспечить активность обороны", - ответил ему министр обороны республики Виктор Хренин.Помимо беспилотных летательных аппаратов, на полигоне главе государства продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники. В их числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс, боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов."Мы модернизируем (танки – ред.), и они не хуже Т-90", - заверил министр обороны главу белорусского государства.

https://ria.ru/20221020/voyska-1825436909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/belorussiya-1825459586.html

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Варвара Скокшина

белоруссия, т-90, александр лукашенко, в мире