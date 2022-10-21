https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html

Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии

Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2022

Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию в республике. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:59

2022-10-21T11:59

2022-10-21T14:43

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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию в республике."Сегодня будет рассмотрен парламентом законопроект об амнистии... Там четко говорится, что лица, которые включены в перечень совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, не попадают под действие амнистии", - сказал Швед журналистам перед заседанием объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и России.Швед подчеркнул, что лица, совершившие преступления террористической и экстремистской направленности, считаются опасными в любом государстве. "Прощения таким лицам ни в одной стране быть не может. Они посягают на основы конституционного строя, но нормальную и спокойную жизнь любого общества, государства", - добавил он.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Он заявил, что под амнистию могут попасть люди, которые совершили преступление по неосторожности, в том числе и оппозиционеры, если они все осознали. Более 8 тысяч граждан Белоруссии смогут рассчитывать на амнистию, пояснял тогда Швед.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825604926.html

https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, общество