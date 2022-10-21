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Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2022
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Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии
Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2022
Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию в республике. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:59
2022-10-21T14:43
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общество
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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию в республике."Сегодня будет рассмотрен парламентом законопроект об амнистии... Там четко говорится, что лица, которые включены в перечень совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, не попадают под действие амнистии", - сказал Швед журналистам перед заседанием объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и России.Швед подчеркнул, что лица, совершившие преступления террористической и экстремистской направленности, считаются опасными в любом государстве. "Прощения таким лицам ни в одной стране быть не может. Они посягают на основы конституционного строя, но нормальную и спокойную жизнь любого общества, государства", - добавил он.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Он заявил, что под амнистию могут попасть люди, которые совершили преступление по неосторожности, в том числе и оппозиционеры, если они все осознали. Более 8 тысяч граждан Белоруссии смогут рассчитывать на амнистию, пояснял тогда Швед.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825604926.html
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белоруссия, россия, общество
Белоруссия, Россия, Общество
11:59 21.10.2022 (обновлено: 14:43 21.10.2022)
 
Экстремисты не смогут рассчитывать на амнистию в Белоруссии

Генпрокурор Белоруссии Швед: экстремисты и террористы не попадут под амнистию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкКостел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске
Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию в республике.
"Сегодня будет рассмотрен парламентом законопроект об амнистии... Там четко говорится, что лица, которые включены в перечень совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, не попадают под действие амнистии", - сказал Швед журналистам перед заседанием объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и России.
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Швед подчеркнул, что лица, совершившие преступления террористической и экстремистской направленности, считаются опасными в любом государстве. "Прощения таким лицам ни в одной стране быть не может. Они посягают на основы конституционного строя, но нормальную и спокойную жизнь любого общества, государства", - добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Он заявил, что под амнистию могут попасть люди, которые совершили преступление по неосторожности, в том числе и оппозиционеры, если они все осознали. Более 8 тысяч граждан Белоруссии смогут рассчитывать на амнистию, пояснял тогда Швед.
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