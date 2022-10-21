https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825604926.html

Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров

Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров - РИА Новости, 21.10.2022

Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:40

2022-10-21T11:40

2022-10-21T12:22

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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет речь о терактах и иностранной военной интервенции для свержения власти в республике."В последнее время, особенно после начала специальной военной операции Российской Федерации, отмечается радикализация так называемой белорусской оппозиции. Мирная риторика оставлена. Ими открыто ведется речь об осуществлении террористических актов и необходимости иностранной военной интервенции с целью силового смещения власти в нашей стране", - сказал Швед, выступая на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и РФ.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, украина, россия