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Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров - РИА Новости, 21.10.2022
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Протесты в Белоруссии
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Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров - РИА Новости, 21.10.2022
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:40
2022-10-21T12:22
в мире
белоруссия
украина
россия
протесты в белоруссии
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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет речь о терактах и иностранной военной интервенции для свержения власти в республике."В последнее время, особенно после начала специальной военной операции Российской Федерации, отмечается радикализация так называемой белорусской оппозиции. Мирная риторика оставлена. Ими открыто ведется речь об осуществлении террористических актов и необходимости иностранной военной интервенции с целью силового смещения власти в нашей стране", - сказал Швед, выступая на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и РФ.
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в мире, белоруссия, украина, россия
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Протесты в Белоруссии
11:40 21.10.2022 (обновлено: 12:22 21.10.2022)
 
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров

Генпрокурор Белоруссии Швед заявил, что оппозиция открыто говорит о совершении терактов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста. Архивное фото
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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет речь о терактах и иностранной военной интервенции для свержения власти в республике.
"В последнее время, особенно после начала специальной военной операции Российской Федерации, отмечается радикализация так называемой белорусской оппозиции. Мирная риторика оставлена. Ими открыто ведется речь об осуществлении террористических актов и необходимости иностранной военной интервенции с целью силового смещения власти в нашей стране", - сказал Швед, выступая на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и РФ.
Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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