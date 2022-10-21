https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825604926.html
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров - РИА Новости, 21.10.2022
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:40
2022-10-21T11:40
2022-10-21T12:22
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украина
россия
протесты в белоруссии
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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что после начала российской военной спецоперации на Украине произошла радикализация белорусской оппозиции: она ведет речь о терактах и иностранной военной интервенции для свержения власти в республике."В последнее время, особенно после начала специальной военной операции Российской Федерации, отмечается радикализация так называемой белорусской оппозиции. Мирная риторика оставлена. Ими открыто ведется речь об осуществлении террористических актов и необходимости иностранной военной интервенции с целью силового смещения власти в нашей стране", - сказал Швед, выступая на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и РФ.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Протесты в Белоруссии
11:40 21.10.2022 (обновлено: 12:22 21.10.2022)
Генпрокурор Белоруссии заявил о радикализации оппозиционеров
Генпрокурор Белоруссии Швед заявил, что оппозиция открыто говорит о совершении терактов