https://ria.ru/20221021/arktika-1825674298.html
Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике
Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике - РИА Новости, 21.10.2022
Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике
Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:24
2022-10-21T14:24
2022-10-21T14:26
безопасность
россия
арктика
вооруженные силы рф
северный флот вмф россии
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают негативные тенденции, заявил в пятницу командующий Северным флотом (СФ) РФ Александр Моисеев.Командующий пояснил, что Северный флот был выделен отдельное стратегическое направление из-за важности и перспективы развития арктического региона России. Именно по этой причине с 2014 года Северный флот действует как самостоятельное межвидовое стратегическое территориальное объединение ВС РФ на Арктическом стратегическом направлении, а с 2020 года за ним закреплен статус военного округа."Силы и войска Северного флота, находясь в высокой степени боевой готовности, выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в Арктическом регионе, в том числе в акватории Северного морского пути", - добавил Моисеев.В рамках работы конференции делегация парламентариев планирует посетить ряд объектов Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск", а также флотские музеи.
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безопасность, россия, арктика, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии, в мире
Безопасность, Россия, Арктика, Вооруженные силы РФ, Северный флот ВМФ России, В мире
14:24 21.10.2022 (обновлено: 14:26 21.10.2022)
Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике
Адмирал Моисеев заявил о негативных тенденциях в военно-политической обстановке в Арктике
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают негативные тенденции, заявил в пятницу командующий Северным флотом (СФ) РФ Александр Моисеев.
"Несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций", - приводит пресс-служба СФ слова Моисеева, сказанные в ходе выступления на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.
Командующий пояснил, что Северный флот был выделен отдельное стратегическое направление из-за важности и перспективы развития арктического региона России. Именно по этой причине с 2014 года Северный флот действует как самостоятельное межвидовое стратегическое территориальное объединение ВС РФ
на Арктическом стратегическом направлении, а с 2020 года за ним закреплен статус военного округа.
"Силы и войска Северного флота, находясь в высокой степени боевой готовности, выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в Арктическом регионе, в том числе в акватории Северного морского пути", - добавил Моисеев.
В рамках работы конференции делегация парламентариев планирует посетить ряд объектов Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск", а также флотские музеи.