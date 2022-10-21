https://ria.ru/20221021/arktika-1825674298.html

Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике

Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике - РИА Новости, 21.10.2022

Командующий Северным флотом оценил военно-политическую обстановку в Арктике

Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:24

2022-10-21T14:24

2022-10-21T14:26

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают негативные тенденции, заявил в пятницу командующий Северным флотом (СФ) РФ Александр Моисеев.Командующий пояснил, что Северный флот был выделен отдельное стратегическое направление из-за важности и перспективы развития арктического региона России. Именно по этой причине с 2014 года Северный флот действует как самостоятельное межвидовое стратегическое территориальное объединение ВС РФ на Арктическом стратегическом направлении, а с 2020 года за ним закреплен статус военного округа."Силы и войска Северного флота, находясь в высокой степени боевой готовности, выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в Арктическом регионе, в том числе в акватории Северного морского пути", - добавил Моисеев.В рамках работы конференции делегация парламентариев планирует посетить ряд объектов Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск", а также флотские музеи.

https://ria.ru/20221011/zakharova-1823179748.html

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безопасность, россия, арктика, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии, в мире