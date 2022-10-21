https://ria.ru/20221021/angar-1825651803.html

ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки

ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки - РИА Новости, 21.10.2022

ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки

На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:29

2022-10-21T13:29

2022-10-21T13:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области, уточнили в Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

https://ria.ru/20221021/tank-1825651920.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область