https://ria.ru/20221021/angar-1825651803.html
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки - РИА Новости, 21.10.2022
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки
На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:29
2022-10-21T13:29
2022-10-21T13:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области, уточнили в Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
https://ria.ru/20221021/tank-1825651920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
13:29 21.10.2022 (обновлено: 13:47 21.10.2022)
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки
ВС России в Херсонской области уничтожили ангар с иностранной военной техникой