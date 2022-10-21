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ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/angar-1825651803.html
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки - РИА Новости, 21.10.2022
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки
На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:29
2022-10-21T13:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области, уточнили в Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
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россия
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
13:29 21.10.2022 (обновлено: 13:47 21.10.2022)
 
ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки

ВС России в Херсонской области уничтожили ангар с иностранной военной техникой

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На николаево-криворожском направлении в тыл российских войск пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области, уточнили в Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
13:29Специальная военная операция на Украине
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5939 украинских танков
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХерсонская область
 
 
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