https://ria.ru/20221020/zerno-1825329854.html

Постпред при ООН в Женеве назвал условие продления меморандума по зерну

Постпред при ООН в Женеве назвал условие продления меморандума по зерну - РИА Новости, 20.10.2022

Постпред при ООН в Женеве назвал условие продления меморандума по зерну

Продление соглашения между Россией и ООН по зерну в его части, касающейся свободного движения российского экспорта зерна и удобрений, будет зависеть от... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:32

2022-10-20T12:32

2022-10-20T13:10

экономика

геннадий гатилов

россия

оон

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 20 окт, РИА Новости. Продление соглашения между Россией и ООН по зерну в его части, касающейся свободного движения российского экспорта зерна и удобрений, будет зависеть от гарантий, предлагаемых Всемирной организацией, поскольку проблемы все еще возникают, заявил в четверг постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Российский экспорт зерна и удобрений по-прежнему сталкивается с логистическими проблемами. Продление действия этой части соглашения между Россией и ООН, которое заканчивается в ноябре, зависит от гарантий, которые ООН предоставит", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Он уточнил, что российским судам, перевозящим зерно и удобрения, по-прежнему запрещено заходить в европейские порты, в то время как в соглашении между Россией и ООН указано, что российский экспорт продовольствия не должен ограничиваться.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html

https://ria.ru/20221013/pretenzii-1823823546.html

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женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, геннадий гатилов, россия, оон, женева (город)