https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2022
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:18
2022-10-20T03:18
2022-10-20T10:30
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки."За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — говорится в подписи к фотографии. Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1818823169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США
03:18 20.10.2022 (обновлено: 10:30 20.10.2022)
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
Сын Дональда Трампа посмеялся над "умением" Зеленского выпрашивать деньги у Запада