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Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2022
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Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2022
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:18
2022-10-20T10:30
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки."За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — говорится в подписи к фотографии. Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США
03:18 20.10.2022 (обновлено: 10:30 20.10.2022)
 
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского

Сын Дональда Трампа посмеялся над "умением" Зеленского выпрашивать деньги у Запада

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.
На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.
"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — говорится в подписи к фотографии.
Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.
Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.
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В миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
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