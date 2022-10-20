https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html

Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского

Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2022

Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:18

2022-10-20T03:18

2022-10-20T10:30

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки."За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — говорится в подписи к фотографии. Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша