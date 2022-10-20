https://ria.ru/20221020/zdravookhranenie-1825507645.html

В Воронежской области рассказали о финансировании проекта "Здравоохранение"

В Воронежской области рассказали о финансировании проекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 20.10.2022

В Воронежской области рассказали о финансировании проекта "Здравоохранение"

Свыше 5 миллиардов рублей составляет финансирование мероприятий нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году в Воронежской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:16

2022-10-20T20:16

2022-10-20T20:16

воронежская область

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воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Свыше 5 миллиардов рублей составляет финансирование мероприятий нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году в Воронежской области, говорится в сообщении Воронежской областной думы.В Воронежской областной думе проходят встречи председателей комитетов заксобрания с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам девяти месяцев 2022 года."Несмотря на текущие сложности, работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. И здесь важна не только бюджетная дисциплина, связанная с расходованием средств, заложенных на нацпроекты, но и конкретные результаты от реализации нацпроектов", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, важно чтобы каждый житель региона ощутил на себе позитивные изменения и видел, какой эффект для развития Воронежской области дают нацпроекты. В частности, это доступность и качество медицинских, социальных и образовательных услуг, комфортное жилье и городская среда, безопасные дороги, новые возможности для развития человеческого потенциала и для ведения бизнеса."Общая сумма финансирования в рамках региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году составляет 5 миллиардов 260 миллионов рублей. Из них финансирование департамента здравоохранения составило свыше 2 миллиардов 135 миллионов рублей и более 3 миллиардов 130 миллионов рублей – департамента строительной политики", - добавил Нетёсов.Как отмечает облдума, на региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" зарезервировано свыше 462 миллионов рублей, и в настоящее время освоено 95% средств. Благодаря этому удалось переоснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, а также обучить необходимое количество высококвалифицированных специалистов.На реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" было направлено почти 2,2 миллиарда рублей. Большая часть средств предусмотрена для строительства хирургического корпуса Воронежского онкодиспансера. Готовность объекта – 67,5 %, ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год."Также по ряду важных направлений работы, запланированные на 2022 год в рамках нацпроекта "Здравоохранение", завершены либо близки к завершению. Речь идет о региональных проектах "Развитие детского здравоохранения", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Модернизация первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении областной думы.

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общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума