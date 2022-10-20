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Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу - РИА Новости, 20.10.2022
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Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу
Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу - РИА Новости, 20.10.2022
Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу
Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:11
2022-10-20T15:16
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Виктор Хренин отметил: закономерно, что напряженность перешла в горячую фазу", - передает Министерство обороны Белоруссии в четверг."Еще год назад мы видели нарастающую напряженность в противостоянии стран Запада со странами, не желающими поступиться своим суверенитетом, стать колониями западной цивилизации. На неоднократные призывы со стороны Республики Беларусь не было никакой реакции со стороны представителей властей европейских государств. Сколько президент нашей страны выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации. Другими словами, все попытки воззвать к разуму были бесплодны. Продолжалось целенаправленное нагнетание обстановки", - констатировал глава минобороны республики.Он добавил, что под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений. Одновременно под видом учений, где Белоруссия была обозначена как противник, было наращивание войск на украинско-белорусской границе. "Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси", - подчеркнул генерал-лейтенант.
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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии
15:11 20.10.2022 (обновлено: 15:16 20.10.2022)
 
Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу

Глава МО Белоруссии Хренин: напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Виктор Хренин отметил: закономерно, что напряженность перешла в горячую фазу", - передает Министерство обороны Белоруссии в четверг.
"Еще год назад мы видели нарастающую напряженность в противостоянии стран Запада со странами, не желающими поступиться своим суверенитетом, стать колониями западной цивилизации. На неоднократные призывы со стороны Республики Беларусь не было никакой реакции со стороны представителей властей европейских государств. Сколько президент нашей страны выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации. Другими словами, все попытки воззвать к разуму были бесплодны. Продолжалось целенаправленное нагнетание обстановки", - констатировал глава минобороны республики.
Он добавил, что под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений. Одновременно под видом учений, где Белоруссия была обозначена как противник, было наращивание войск на украинско-белорусской границе. "Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
14:27
КГБ задержал украинского шпиона и двоих завербованных им белорусов
 
В миреБелоруссияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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