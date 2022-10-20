https://ria.ru/20221020/zapad-1825388939.html

Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу

Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу - РИА Новости, 20.10.2022

Хренин заявил, что напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу

Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:11

2022-10-20T15:11

2022-10-20T15:16

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белоруссия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Виктор Хренин отметил: закономерно, что напряженность перешла в горячую фазу", - передает Министерство обороны Белоруссии в четверг."Еще год назад мы видели нарастающую напряженность в противостоянии стран Запада со странами, не желающими поступиться своим суверенитетом, стать колониями западной цивилизации. На неоднократные призывы со стороны Республики Беларусь не было никакой реакции со стороны представителей властей европейских государств. Сколько президент нашей страны выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации. Другими словами, все попытки воззвать к разуму были бесплодны. Продолжалось целенаправленное нагнетание обстановки", - констатировал глава минобороны республики.Он добавил, что под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений. Одновременно под видом учений, где Белоруссия была обозначена как противник, было наращивание войск на украинско-белорусской границе. "Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси", - подчеркнул генерал-лейтенант.

https://ria.ru/20221020/shpionazh-1825373176.html

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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии