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С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США - РИА Новости, 20.10.2022
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С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США
С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США - РИА Новости, 20.10.2022
С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США
Москва с 2008 года зафиксировала 58 случаев задержания россиян в третьих странах и их экстрадиции в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:16
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сша
москва
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва с 2008 года зафиксировала 58 случаев задержания россиян в третьих странах и их экстрадиции в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."С 2008 года мы зафиксировали 58 случаев, когда россиян захватывали, по сути дела, устроили охоту за ними в третьих странах. Они были импортированы, привезены сюда (в США - ред.) и находятся тюрьмах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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сша, москва, россия, анатолий антонов
США, Москва, Россия, Анатолий Антонов
23:16 20.10.2022 (обновлено: 23:26 20.10.2022)
 
С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США

Посол России в Вашингтоне Антонов: с 2008 года США задержали в третьих странах 58 россиян

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва с 2008 года зафиксировала 58 случаев задержания россиян в третьих странах и их экстрадиции в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"С 2008 года мы зафиксировали 58 случаев, когда россиян захватывали, по сути дела, устроили охоту за ними в третьих странах. Они были импортированы, привезены сюда (в США - ред.) и находятся тюрьмах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Финская полиция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 12:08
Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах
 
СШАМоскваРоссияАнатолий Антонов
 
 
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