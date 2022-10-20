https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825526162.html

С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США

С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США - РИА Новости, 20.10.2022

С 2008 года россиян 58 раз задерживали в третьих странах и отправляли в США

Москва с 2008 года зафиксировала 58 случаев задержания россиян в третьих странах и их экстрадиции в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:16

2022-10-20T23:16

2022-10-20T23:26

сша

москва

россия

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:289:2775:1850_1920x0_80_0_0_8a144ac4812485db593853a6a68094b0.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва с 2008 года зафиксировала 58 случаев задержания россиян в третьих странах и их экстрадиции в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."С 2008 года мы зафиксировали 58 случаев, когда россиян захватывали, по сути дела, устроили охоту за ними в третьих странах. Они были импортированы, привезены сюда (в США - ред.) и находятся тюрьмах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, россия, анатолий антонов