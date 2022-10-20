https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825515094.html

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России - РИА Новости, 20.10.2022

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:17

2022-10-20T21:17

2022-10-20T22:35

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, Репин был назначен на эту должность в июле этого года.Причина задержания пока не сообщается.

https://ria.ru/20220713/mchs-1802140908.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия