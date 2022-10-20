https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825515094.html
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России - РИА Новости, 20.10.2022
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:17
2022-10-20T21:17
2022-10-20T22:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, Репин был назначен на эту должность в июле этого года.Причина задержания пока не сообщается.
https://ria.ru/20220713/mchs-1802140908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
21:17 20.10.2022 (обновлено: 22:35 20.10.2022)
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина