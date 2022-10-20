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Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России - РИА Новости, 20.10.2022
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Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России - РИА Новости, 20.10.2022
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:17
2022-10-20T22:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, Репин был назначен на эту должность в июле этого года.Причина задержания пока не сообщается.
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Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
21:17 20.10.2022 (обновлено: 22:35 20.10.2022)
 
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"По предварительной информации, задержан начальник контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимир Репин", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Репин был назначен на эту должность в июле этого года.
Причина задержания пока не сообщается.
Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:33
Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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