Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825485835.html
Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек
Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек - РИА Новости, 20.10.2022
Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек
Число задержанных представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" выросло до 24 человек, сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:01
2022-10-20T19:01
в мире
илан шор
кишинев
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825341602_0:278:2984:1957_1920x0_80_0_0_51cbe81fc00d749d3d27d434a0472a7d.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Число задержанных представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" выросло до 24 человек, сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.Ранее глава ведомства Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, отметив, что было задержано 8 человек, а следственные мероприятия по данному делу продолжаются. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста политической партии "Шор". Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180, 5 тысячи долларов)."На данный момент задержаны уже 24 человека. В следственных мероприятиях участвовали офицеры СИБ, НЦБК и прокуратуры антикоррупции ", - отметили в пресс-службе прокуратуры.В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование представителей оппозиции осуществляется "с соблюдением всех прав отдельных лиц и презумпции невиновности".Ранее в четверг лидер политсилы Илан Шор заявил в соцсетях, что сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности проводят обыски у членов и активистов партии. Политик считает, что подобными действиями властей руководит стремление не допустить выхода людей на антиправительственные демонстрации.Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Очередная акция протеста запланирована на 23 октября.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825431308.html
https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824647686.html
кишинев
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825341602_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_2cb667fdf8557bbc1a25f88afe593d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илан шор, кишинев, молдавия, россия
В мире, Илан Шор, Кишинев, Молдавия, Россия
19:01 20.10.2022
 
Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек

Антикоррупционная прокуратура Молдавии: 24 представителя партии "Шор" были задержаны

© Sputnik / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания парламента в Кишиневе
Участники акции протеста у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Число задержанных представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" выросло до 24 человек, сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.
Ранее глава ведомства Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, отметив, что было задержано 8 человек, а следственные мероприятия по данному делу продолжаются. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста политической партии "Шор". Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180, 5 тысячи долларов).
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
16:57
Парламент Молдавии поддержал белорусскую оппозицию
"На данный момент задержаны уже 24 человека. В следственных мероприятиях участвовали офицеры СИБ, НЦБК и прокуратуры антикоррупции ", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование представителей оппозиции осуществляется "с соблюдением всех прав отдельных лиц и презумпции невиновности".
Ранее в четверг лидер политсилы Илан Шор заявил в соцсетях, что сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности проводят обыски у членов и активистов партии. Политик считает, что подобными действиями властей руководит стремление не допустить выхода людей на антиправительственные демонстрации.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 23:20
Лидер молдавской партии "Шор" обвинил Санду в нарушении конституции
Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Очередная акция протеста запланирована на 23 октября.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Участники акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:43
Компартия Молдавии призвала оппозицию к объединению
 
В миреИлан ШорКишиневМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала