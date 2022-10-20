https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825485835.html

Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек

Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек - РИА Новости, 20.10.2022

Число задержанных в Молдавии представителей "Шор" выросло до 24 человек

Число задержанных представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" выросло до 24 человек, сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:01

2022-10-20T19:01

2022-10-20T19:01

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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Число задержанных представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" выросло до 24 человек, сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.Ранее глава ведомства Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, отметив, что было задержано 8 человек, а следственные мероприятия по данному делу продолжаются. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста политической партии "Шор". Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180, 5 тысячи долларов)."На данный момент задержаны уже 24 человека. В следственных мероприятиях участвовали офицеры СИБ, НЦБК и прокуратуры антикоррупции ", - отметили в пресс-службе прокуратуры.В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование представителей оппозиции осуществляется "с соблюдением всех прав отдельных лиц и презумпции невиновности".Ранее в четверг лидер политсилы Илан Шор заявил в соцсетях, что сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности проводят обыски у членов и активистов партии. Политик считает, что подобными действиями властей руководит стремление не допустить выхода людей на антиправительственные демонстрации.Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Очередная акция протеста запланирована на 23 октября.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825431308.html

https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824647686.html

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в мире, илан шор, кишинев, молдавия, россия