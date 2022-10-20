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Минфин Японии сообщил о достижении рекордного торгового дефицита в стране
Минфин Японии сообщил о достижении рекордного торгового дефицита в стране - РИА Новости, 20.10.2022
Минфин Японии сообщил о достижении рекордного торгового дефицита в стране
Япония в первом полугодии 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, зафиксировала торговый дефицит на 11 триллионов иен (около 73,37 миллиарда долларов), что РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T05:10
2022-10-20T05:10
2022-10-20T05:10
экономика
япония
министерство финансов японии
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в первом полугодии 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, зафиксировала торговый дефицит на 11 триллионов иен (около 73,37 миллиарда долларов), что является абсолютным антирекордом с 1979 года, когда началась вестись подобная статистика.Так, согласно обнародованным в четверг данным японского министерства финансов, объем импорта Японии вырос на 44,5% - до 60,58 триллиона иен (404,09 миллиарда долларов). В этот же период экспорт повысился лишь на 19,6% - до 49,58 триллиона иен (330,72 миллиарда долларов).Прошлый антирекорд торгового дефицита был зафиксирован во втором полугодии 2013 финансового года (с октября 2013 года по 31 марта 2014 года). Тогда он составил 8,76 триллиона иен (58,43 миллиарда долларов по текущему курсу).Рост торгового дефицита обусловлен повышением цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать в полном объеме, а также стремительным падением курса национальной валюты до минимумов за 32 года.
https://ria.ru/20221020/iena-1825259465.html
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экономика, япония, министерство финансов японии
Экономика, Япония, Министерство финансов Японии
Минфин Японии сообщил о достижении рекордного торгового дефицита в стране
Минфин Японии сообщил о достижении за шесть месяцев рекордного торгового дефицита
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в первом полугодии 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, зафиксировала торговый дефицит на 11 триллионов иен (около 73,37 миллиарда долларов), что является абсолютным антирекордом с 1979 года, когда началась вестись подобная статистика.
Так, согласно обнародованным в четверг данным японского министерства финансов, объем импорта Японии вырос на 44,5% - до 60,58 триллиона иен (404,09 миллиарда долларов). В этот же период экспорт повысился лишь на 19,6% - до 49,58 триллиона иен (330,72 миллиарда долларов).
Прошлый антирекорд торгового дефицита был зафиксирован во втором полугодии 2013 финансового года (с октября 2013 года по 31 марта 2014 года). Тогда он составил 8,76 триллиона иен (58,43 миллиарда долларов по текущему курсу).
Рост торгового дефицита обусловлен повышением цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать в полном объеме, а также стремительным падением курса национальной валюты до минимумов за 32 года.