https://ria.ru/20221020/vzaimodeystvie-1825492423.html

Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах

Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах - РИА Новости, 20.10.2022

Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах

Госдума при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах, сообщил РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:13

2022-10-20T19:13

2022-10-20T19:13

олег морозов

николай панков

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах, сообщил РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.Политик, отвечая на вопрос, не исключил, что Госдума будет усиливать взаимодействие с оборонным ведомством, в том числе в закрытых форматах. "По необходимости", - ответил он.Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.Говоря о вчерашнем заседании, политик подчеркнул, что депутаты обсудили широкий круг тем - "по всем вопросам, волнующим депутатов в связи с мобилизацией, а не только отсрочки".Кроме того, подчеркнул он, закрытость таких заседаний "абсолютно оправдана". "Были темы, которые точно нельзя обсуждать публично. И такой формат в ряде случаев просто необходим", - резюмировал он.Ранее Совет Госдумы принял решение решил ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.

https://ria.ru/20221019/shefstvo-1825223122.html

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

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олег морозов, николай панков, россия, госдума рф, общество