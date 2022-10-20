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Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах
Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах - РИА Новости, 20.10.2022
Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах
Госдума при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах, сообщил РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:13
2022-10-20T19:13
2022-10-20T19:13
олег морозов
николай панков
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах, сообщил РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.Политик, отвечая на вопрос, не исключил, что Госдума будет усиливать взаимодействие с оборонным ведомством, в том числе в закрытых форматах. "По необходимости", - ответил он.Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.Говоря о вчерашнем заседании, политик подчеркнул, что депутаты обсудили широкий круг тем - "по всем вопросам, волнующим депутатов в связи с мобилизацией, а не только отсрочки".Кроме того, подчеркнул он, закрытость таких заседаний "абсолютно оправдана". "Были темы, которые точно нельзя обсуждать публично. И такой формат в ряде случаев просто необходим", - резюмировал он.Ранее Совет Госдумы принял решение решил ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.
https://ria.ru/20221019/shefstvo-1825223122.html
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олег морозов, николай панков, россия, госдума рф, общество
Олег Морозов, Николай Панков, Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах
Депутат Морозов: Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытых форматах
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах, сообщил РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.
Политик, отвечая на вопрос, не исключил, что Госдума будет усиливать взаимодействие с оборонным ведомством, в том числе в закрытых форматах. "По необходимости", - ответил он.
Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым
вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.
Говоря о вчерашнем заседании, политик подчеркнул, что депутаты обсудили широкий круг тем - "по всем вопросам, волнующим депутатов в связи с мобилизацией, а не только отсрочки".
Кроме того, подчеркнул он, закрытость таких заседаний "абсолютно оправдана". "Были темы, которые точно нельзя обсуждать публично. И такой формат в ряде случаев просто необходим", - резюмировал он.
Ранее Совет Госдумы принял решение решил ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.