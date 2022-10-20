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Пермский край завершает оформление выплат по сто тысяч руб мобилизованным
Пермский край завершает оформление выплат по сто тысяч руб мобилизованным - РИА Новости, 20.10.2022
Пермский край завершает оформление выплат по сто тысяч руб мобилизованным
Специалисты министерства социального развития Пермского края, выехавшие в учебные центры для оформления документов на получение единовременных выплат по 100... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:02
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 20 окт – РИА Новости. Специалисты министерства социального развития Пермского края, выехавшие в учебные центры для оформления документов на получение единовременных выплат по 100 тысяч рублей мобилизованным, завершают свою работу, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о том, что принял решение по выплате каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе губернатора, это выше, чем во многих других регионах России – таких, как Самарская область или Удмуртия, где резервистам выплачивают по 50 тысяч рублей.В ведомстве уточнили, что по поручению Махонина в учебные центры в Елани и Тюмени, где проходят военную подготовку мобилизованные из Пермского края, для оперативного оформления документов, необходимых для предоставления разовых выплат призванным в рамках частичной мобилизации, выехали специалисты регионального министерства социального развития."Эта работа будет завершена полностью 20 октября", – сказал глава краевого ведомства Павел Фокин.Как пояснили в пресс-службе губернатора, денежные средства будут перечислены автоматически на счетамобилизованных в течение пяти рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в воинское подразделение. При этом предусмотрена возможность перечисления выплаты на расчетный счет мобилизованного или его родственников, а также любым иным лицам, которых он укажет лично в своем заявлении.Помимо единовременных выплат семьям мобилизованных из Пермского края по поручению Махонина будут выплачены по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, включая студентов-очников до 23 лет."Для этого семье необходимо будет обратиться в социальную защиту по месту жительства", – сказал Махонин.Дополнительно власти Пермского края продолжают работу по оформлению кредитных каникул и оказанию адресной социальной помощи семьям мобилизованных. "На сегодняшний день с конкретными проблемами уже обратилась 351 семья мобилизованных, все их вопросы в работе <…> Также губернатор Пермского края дал ряд поручений. В частности, главам администраций округов необходимо обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО", – заключили в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20220906/verifikatsiya-1814835533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 20 окт – РИА Новости. Специалисты министерства социального развития Пермского края, выехавшие в учебные центры для оформления документов на получение единовременных выплат по 100 тысяч рублей мобилизованным, завершают свою работу, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин
объявил о том, что принял решение по выплате каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе губернатора, это выше, чем во многих других регионах России
– таких, как Самарская область
или Удмуртия, где резервистам выплачивают по 50 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что по поручению Махонина в учебные центры в Елани и Тюмени
, где проходят военную подготовку мобилизованные из Пермского края, для оперативного оформления документов, необходимых для предоставления разовых выплат призванным в рамках частичной мобилизации, выехали специалисты регионального министерства социального развития.
"Эта работа будет завершена полностью 20 октября", – сказал глава краевого ведомства Павел Фокин.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, денежные средства будут перечислены автоматически на счетамобилизованных в течение пяти рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в воинское подразделение. При этом предусмотрена возможность перечисления выплаты на расчетный счет мобилизованного или его родственников, а также любым иным лицам, которых он укажет лично в своем заявлении.
"Если мобилизованным в заявлении лично будет указано иное лицо как получатель денежных средств – жена, родители, дети и другие лица – социальные участковые на основании полученных контактов выйдут на них для сбора документов на выплату", – добавили в пресс-службе губернатора.
Помимо единовременных выплат семьям мобилизованных из Пермского края по поручению Махонина будут выплачены по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, включая студентов-очников до 23 лет.
"Для этого семье необходимо будет обратиться в социальную защиту по месту жительства", – сказал Махонин.
Дополнительно власти Пермского края продолжают работу по оформлению кредитных каникул и оказанию адресной социальной помощи семьям мобилизованных. "На сегодняшний день с конкретными проблемами уже обратилась 351 семья мобилизованных, все их вопросы в работе <…> Также губернатор Пермского края дал ряд поручений. В частности, главам администраций округов необходимо обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО", – заключили в пресс-службе губернатора.