Рейтинг@Mail.ru
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/vstrechi-1825325273.html
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран - РИА Новости, 20.10.2022
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран
Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России",... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:18
2022-10-20T12:18
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825313549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61f8079166143bec89798064d775c363.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", рассказала на полях форума генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В этом году выставка Made in Russia, которая открылась сегодня на форуме "Сделано в России", беспрецедентна и по количеству экспонатов, и по количеству бизнес-встреч, которые мы организовали на полях. У нас запланировано более 300 деловых встреч с 78 зарубежными партнерами из 25 стран", - сказала Никишина.По ее словам, "главная особенность выставки - единое пространство с элементами конструкций, напоминающих контейнеры крупного логистического терминала, куда отечественные производители, а их 134 в этом году, привезли реальные образцы своих продуктов, фактически готовых к "отправке на экспорт"."Это абсолютно уникальные разработки, которые действительно востребованы во многих странах, и наша задача - чтобы о них узнали иностранные покупатели", - подчеркнула руководитель РЭЦ.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
https://ria.ru/20221018/eksport-1824883566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825313549_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b9e74e0a547fe8866177afa98938f6cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина
12:18 20.10.2022
 

Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Международный экспортный форум "Сделано в России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", рассказала на полях форума генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"В этом году выставка Made in Russia, которая открылась сегодня на форуме "Сделано в России", беспрецедентна и по количеству экспонатов, и по количеству бизнес-встреч, которые мы организовали на полях. У нас запланировано более 300 деловых встреч с 78 зарубежными партнерами из 25 стран", - сказала Никишина.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:03
РЭЦ: будущее экспорта в страны MENA обсудят на форуме "Сделано в России"
По ее словам, "главная особенность выставки - единое пространство с элементами конструкций, напоминающих контейнеры крупного логистического терминала, куда отечественные производители, а их 134 в этом году, привезли реальные образцы своих продуктов, фактически готовых к "отправке на экспорт".
"Это абсолютно уникальные разработки, которые действительно востребованы во многих странах, и наша задача - чтобы о них узнали иностранные покупатели", - подчеркнула руководитель РЭЦ.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала