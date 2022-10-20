https://ria.ru/20221020/vstrechi-1825325273.html
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран - РИА Новости, 20.10.2022
Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран
Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России",... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:18
2022-10-20T12:18
2022-10-20T12:18
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", рассказала на полях форума генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В этом году выставка Made in Russia, которая открылась сегодня на форуме "Сделано в России", беспрецедентна и по количеству экспонатов, и по количеству бизнес-встреч, которые мы организовали на полях. У нас запланировано более 300 деловых встреч с 78 зарубежными партнерами из 25 стран", - сказала Никишина.По ее словам, "главная особенность выставки - единое пространство с элементами конструкций, напоминающих контейнеры крупного логистического терминала, куда отечественные производители, а их 134 в этом году, привезли реальные образцы своих продуктов, фактически готовых к "отправке на экспорт"."Это абсолютно уникальные разработки, которые действительно востребованы во многих странах, и наша задача - чтобы о них узнали иностранные покупатели", - подчеркнула руководитель РЭЦ.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
https://ria.ru/20221018/eksport-1824883566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", рассказала на полях форума генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"В этом году выставка Made in Russia, которая открылась сегодня на форуме "Сделано в России", беспрецедентна и по количеству экспонатов, и по количеству бизнес-встреч, которые мы организовали на полях. У нас запланировано более 300 деловых встреч с 78 зарубежными партнерами из 25 стран", - сказала Никишина.
По ее словам, "главная особенность выставки - единое пространство с элементами конструкций, напоминающих контейнеры крупного логистического терминала, куда отечественные производители, а их 134 в этом году, привезли реальные образцы своих продуктов, фактически готовых к "отправке на экспорт".
"Это абсолютно уникальные разработки, которые действительно востребованы во многих странах, и наша задача - чтобы о них узнали иностранные покупатели", - подчеркнула руководитель РЭЦ
.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.