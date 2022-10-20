https://ria.ru/20221020/vstrechi-1825325273.html

Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран

Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран - РИА Новости, 20.10.2022

Российские экспортеры проведут встречи с партнерами из 25 стран

Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России",... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:18

2022-10-20T12:18

2022-10-20T12:18

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825313549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61f8079166143bec89798064d775c363.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", рассказала на полях форума генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В этом году выставка Made in Russia, которая открылась сегодня на форуме "Сделано в России", беспрецедентна и по количеству экспонатов, и по количеству бизнес-встреч, которые мы организовали на полях. У нас запланировано более 300 деловых встреч с 78 зарубежными партнерами из 25 стран", - сказала Никишина.По ее словам, "главная особенность выставки - единое пространство с элементами конструкций, напоминающих контейнеры крупного логистического терминала, куда отечественные производители, а их 134 в этом году, привезли реальные образцы своих продуктов, фактически готовых к "отправке на экспорт"."Это абсолютно уникальные разработки, которые действительно востребованы во многих странах, и наша задача - чтобы о них узнали иностранные покупатели", - подчеркнула руководитель РЭЦ.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

https://ria.ru/20221018/eksport-1824883566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина