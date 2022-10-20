https://ria.ru/20221020/voyska-1825436909.html

Минобороны Белоруссии: западные ВС могут маскироваться под нацформирования

Минобороны Белоруссии: западные ВС могут маскироваться под нацформирования - РИА Новости, 20.10.2022

Минобороны Белоруссии: западные ВС могут маскироваться под нацформирования

Под флагами националистических формирований, готовых выступить на стороне деструктивных сил на территории Белоруссии, могут быть задействованы строевые военные... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:11

2022-10-20T17:11

2022-10-20T17:11

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украина

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Под флагами националистических формирований, готовых выступить на стороне деструктивных сил на территории Белоруссии, могут быть задействованы строевые военные части и объединения западных стран, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Формы и способы националистических формирований известны. По опыту, они явно будут террористическими. Они сами по себе с военной точки зрения опасности не представляют. Но под их флагами могут быть задействованы строевые военные части и объединения западных стран. И с точки зрения международного права очень сложно будет уличить их участие в агрессии", - цитирует Хренина в четверг агентство Белта."Мы видим, как оружие, поставляемое Украине, бесконтрольно продается на черном рынке вооружения. Никто не даст гарантий, что это вооружение не попадает в руки радикально настроенных наших граждан, готовых выступить на стороне деструктивных сил на территории Беларуси. Националистические воинские формирования с поддержкой стран Запада получают опыт реальных боевых действий на полях сражения в Украине", - пояснил министр.Глава белорусского оборонного ведомства подчеркнул, что сегодня спровоцированный конфликт Западом на Украине несет угрозу безопасности республики, даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной. Сохраняется вероятность вооруженных провокаций, указал он.

https://ria.ru/20221020/podgotovka-1825425764.html

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в мире, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии