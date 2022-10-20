Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка
Юрист Соловьев предупредил о пристальном внимании банка из-за подозрительных переводов
© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм".
По словам эксперта, критерии "подозрительных" переводов прописаны в рекомендациях Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц". В частности, внимание банков привлекут более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, значительные объемы операций с деньгами (от миллиона рублей в месяц), короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.
Кроме того, отметил Соловьев, подозрение вызывают отсутствие платежей в пользу юридических лиц или ИП, совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами. Если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает десять процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций.
Юрист добавил, что при выявлении двух и более вышеперечисленных признаков, банки могут отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию в контролирующие и правоохранительные органы.
"В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы", — заключил Соловьев.
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