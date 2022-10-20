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Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка - РИА Новости, 20.10.2022
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Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка
Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка - РИА Новости, 20.10.2022
Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка
Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T02:15
2022-10-20T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
банки
банковские карты
сбербанк россии
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм".По словам эксперта, критерии "подозрительных" переводов прописаны в рекомендациях Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц". В частности, внимание банков привлекут более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, значительные объемы операций с деньгами (от миллиона рублей в месяц), короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.Кроме того, отметил Соловьев, подозрение вызывают отсутствие платежей в пользу юридических лиц или ИП, совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами. Если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает десять процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций.Юрист добавил, что при выявлении двух и более вышеперечисленных признаков, банки могут отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию в контролирующие и правоохранительные органы."В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы", — заключил Соловьев.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), банки, банковские карты, сбербанк россии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Банки, Банковские карты, Сбербанк России
02:15 20.10.2022
 
Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка

Юрист Соловьев предупредил о пристальном внимании банка из-за подозрительных переводов

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм".
По словам эксперта, критерии "подозрительных" переводов прописаны в рекомендациях Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц". В частности, внимание банков привлекут более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, значительные объемы операций с деньгами (от миллиона рублей в месяц), короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.
Кроме того, отметил Соловьев, подозрение вызывают отсутствие платежей в пользу юридических лиц или ИП, совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами. Если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает десять процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций.
Юрист добавил, что при выявлении двух и более вышеперечисленных признаков, банки могут отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию в контролирующие и правоохранительные органы.
"В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы", — заключил Соловьев.
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ОбществоРоссияИван Соловьев (юрист)БанкиБанковские картыСбербанк России
 
 
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