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ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года
ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года - РИА Новости, 20.10.2022
ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года
Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:09
2022-10-20T12:09
2022-10-20T12:54
экономика
антон кобяков
владивосток
дальний восток
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс"."VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке", - говорится в сообщении.Ответственный секретарь форума, советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Сегодня значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса", - добавил Кобяков, его слова приводит "Росконгресс".Традиционно для гостей форума будет подготовлена обширная культурная программа, регионы ДФО представят свои проекты, самобытную кухню и изделия мастеров на выставке "Улица Дальнего Востока". На центральных площадках Владивостока пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны".
https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html
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экономика, антон кобяков, владивосток, дальний восток, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), "фонд "росконгресс"
Экономика, Антон Кобяков, Владивосток, Дальний Восток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), "Фонд "Росконгресс"
12:09 20.10.2022 (обновлено: 12:54 20.10.2022)
ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года
"Росконгресс": в следующем году ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября