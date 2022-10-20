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ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года - РИА Новости, 20.10.2022

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года

Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:09

2022-10-20T12:09

2022-10-20T12:54

экономика

антон кобяков

владивосток

дальний восток

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс"."VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке", - говорится в сообщении.Ответственный секретарь форума, советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Сегодня значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса", - добавил Кобяков, его слова приводит "Росконгресс".Традиционно для гостей форума будет подготовлена обширная культурная программа, регионы ДФО представят свои проекты, самобытную кухню и изделия мастеров на выставке "Улица Дальнего Востока". На центральных площадках Владивостока пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны".

https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html

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экономика, антон кобяков, владивосток, дальний восток, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), "фонд "росконгресс"