https://ria.ru/20221020/usb-1825230417.html

Московская компания разработала промышленный удлинитель USB

Московская компания разработала промышленный удлинитель USB - РИА Новости, 20.10.2022

Московская компания разработала промышленный удлинитель USB

Столичная группа компаний "Лазеры и аппаратура" создала промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести на 70 метров от лазерной установки рабочее место ее... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:18

2022-10-20T07:18

2022-10-20T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Столичная группа компаний "Лазеры и аппаратура" создала промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести на 70 метров от лазерной установки рабочее место ее оператора, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московский производитель лазерного оборудования создал промышленный удлинитель USB, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных на расстоянии до 70 метров от шкафа управления лазерной установкой. Благодаря такому кабелю оператор сможет полноценно управлять устройством, например, из соседней комнаты. Такое решение обеспечивает промышленную безопасность и увеличивает эффективность труда при работе на лазерных машинах. Кроме того, технология актуальна в случаях нехватки места в производственных помещениях", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Система состоит из кабеля, а также модуля для приема и передачи данных от станка к рабочему месту. Она уже запущена в производство."Как правило, оператор загружает в станок чертеж или алгоритм работы с помощью флеш-накопителя, а на некоторых производствах он также авторизуется в системе с помощью USB-ключа. Наше решение позволяет организовать на расстоянии от лазерной установки полноценное рабочее место: разместить монитор, клавиатуру, мышь, USB-порты для загрузки чертежей", – рассказала исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова.

https://ria.ru/20221019/pererabotka-1824987144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав овчинский