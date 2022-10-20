08:57 20.10.2022 (обновлено: 14:04 20.10.2022)
Угроза из США шокировала Украину, пишет FT
Financial Times: киевские власти шокировала угроза республиканцев сократить помощь Украине
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Киеву может сократиться, пишет Financial Times.
"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.
"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.
Он добавил, что слова Маккарти его удивили, потому что депутат встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать.
Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что страна рассчитывает на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны США.
Выборы в конгресс США состоятся в начале ноября, победу на них прочат республиканцам. В таком случае Маккарти станет спикером палаты представителей. По его словам, Украина важна, но она не должна быть единственной проблемой и не может рассчитывать на неограниченную помощь от Вашингтона.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.