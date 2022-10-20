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Угроза из США шокировала Украину, пишет FT - РИА Новости, 20.10.2022
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Угроза из США шокировала Украину, пишет FT
Угроза из США шокировала Украину, пишет FT - РИА Новости, 20.10.2022
Угроза из США шокировала Украину, пишет FT
Украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:57
2022-10-20T14:04
в мире
кевин маккарти
сша
украина
киев
мид украины
давид арахамия
конгресс сша
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Киеву может сократиться, пишет Financial Times. "Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию. Он добавил, что слова Маккарти его удивили, потому что депутат встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что страна рассчитывает на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны США. Выборы в конгресс США состоятся в начале ноября, победу на них прочат республиканцам. В таком случае Маккарти станет спикером палаты представителей. По его словам, Украина важна, но она не должна быть единственной проблемой и не может рассчитывать на неограниченную помощь от Вашингтона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html
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в мире, кевин маккарти, сша, украина, киев, мид украины, давид арахамия, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, США, Украина, Киев, МИД Украины, Давид Арахамия, Конгресс США
08:57 20.10.2022 (обновлено: 14:04 20.10.2022)
 
Угроза из США шокировала Украину, пишет FT

Financial Times: киевские власти шокировала угроза республиканцев сократить помощь Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Киеву может сократиться, пишет Financial Times.

"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Из-за ошибки Байдена будущее Украины оказалось в руках России, пишет TAC
Он добавил, что слова Маккарти его удивили, потому что депутат встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать.
Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что страна рассчитывает на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны США.
Выборы в конгресс США состоятся в начале ноября, победу на них прочат республиканцам. В таком случае Маккарти станет спикером палаты представителей. По его словам, Украина важна, но она не должна быть единственной проблемой и не может рассчитывать на неограниченную помощь от Вашингтона.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреКевин МаккартиСШАУкраинаКиевМИД УкраиныДавид АрахамияКонгресс США
 
 
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