https://ria.ru/20221020/ukraina-1825271869.html

Угроза из США шокировала Украину, пишет FT

Угроза из США шокировала Украину, пишет FT - РИА Новости, 20.10.2022

Угроза из США шокировала Украину, пишет FT

Украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:57

2022-10-20T08:57

2022-10-20T14:04

в мире

кевин маккарти

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давид арахамия

конгресс сша

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Киеву может сократиться, пишет Financial Times. "Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию. Он добавил, что слова Маккарти его удивили, потому что депутат встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что страна рассчитывает на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны США. Выборы в конгресс США состоятся в начале ноября, победу на них прочат республиканцам. В таком случае Маккарти станет спикером палаты представителей. По его словам, Украина важна, но она не должна быть единственной проблемой и не может рассчитывать на неограниченную помощь от Вашингтона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825147424.html

сша

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, кевин маккарти, сша, украина, киев, мид украины, давид арахамия, конгресс сша