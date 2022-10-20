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СМИ: в Киевской области призвали перестать пользоваться холодильниками - РИА Новости, 20.10.2022
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СМИ: в Киевской области призвали перестать пользоваться холодильниками
СМИ: в Киевской области призвали перестать пользоваться холодильниками - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: в Киевской области призвали перестать пользоваться холодильниками
Жителей Киевской области призвали максимально ограничить потребление электричества с 7:00 до 23:00, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2022
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жителей Киевской области призвали максимально ограничить потребление электричества с 7:00 до 23:00, сообщает издание "Страна.ua".Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября на всей территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Население просят сократить использование электричества, иначе временных отключений не избежать. Позже компания "Укрэнерго" разъяснила, что свет будут отключать в веерном режиме и не более чем на четыре часа.Российские военные с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие атаки. По оценке украинских властей, в стране разрушены уже около трети электростанций.Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Жители практически всех областей регулярно сталкиваются с перебоями с подачей электроэнергии и воды.
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в мире, жкх, киевская область, киев, страна.ua, укрэнерго, украина
В мире, ЖКХ, Киевская область, Киев, Страна.ua, Укрэнерго, Украина
07:49 20.10.2022 (обновлено: 10:20 20.10.2022)
 
СМИ: в Киевской области призвали перестать пользоваться холодильниками

"Страна.ua": в Киевской области призвали отключать холодильники для экономии энергии

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жителей Киевской области призвали максимально ограничить потребление электричества с 7:00 до 23:00, сообщает издание "Страна.ua".

"Предлагается отключить даже холодильник и не пользоваться им весь день", — говорится в публикации.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября на всей территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Население просят сократить использование электричества, иначе временных отключений не избежать. Позже компания "Укрэнерго" разъяснила, что свет будут отключать в веерном режиме и не более чем на четыре часа.
Российские военные с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие атаки. По оценке украинских властей, в стране разрушены уже около трети электростанций.
Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Жители практически всех областей регулярно сталкиваются с перебоями с подачей электроэнергии и воды.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 21:50Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры Украины
 
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