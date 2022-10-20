https://ria.ru/20221020/ugrozy-1825508400.html

Жена французского ресторатора сообщила об угрозах после ссоры с украинками

Жена французского ресторатора сообщила об угрозах после ссоры с украинками - РИА Новости, 20.10.2022

Жена французского ресторатора сообщила об угрозах после ссоры с украинками

Жена владельца ресторана Cosy Montparnasse в Париже Иванна рассказала РИА Новости об угрозах, которые она получает от украинцев после того, как ее муж... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:21

2022-10-20T20:21

2022-10-20T20:21

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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Жена владельца ресторана Cosy Montparnasse в Париже Иванна рассказала РИА Новости об угрозах, которые она получает от украинцев после того, как ее муж выпроводил двух украинок из заведения за отказ сделать заказ.Ранее заместитель мэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором хозяин ресторана выгнал двух украинок из ресторана Cosy Montparnasse после словесного конфликта, сказав им вслед: "Да здравствует (президент РФ Владимир) Путин! Пока".Как сообщил в беседе с РИА Новости владелец ресторана Алекс, он выгнал украинских посетительниц, потому что они зашли в ресторан воспользоваться туалетом и розеткой и отказались делать заказ, посчитав, что раз они украинки - значит им все должны предоставлять бесплатно. Когда он попросил их уйти, женщины в ответ пообещали ему "плохую рекламу" для ресторана."Я получаю огромное количество сообщений. Ресторанный телефон также не прекращает звонить. Мой муж постоянно получает сообщения. Мне также приходят все время сообщения в Facebook* и Instagram* (соцсети запрещены в России как экстремистские). Они меня пугают, я их больше даже не смотрю", - рассказала Иванна агентству в четверг.По ее словам, угрозы поступают от граждан Украины."Есть, например, девушка, я ее даже не знаю. Она написала мне в Facebook*-мессенджер, отправила сообщение. Я не читаю по-украински, но вы можете посмотреть. Сообщение я перевела, это угрозы смертью", - отметила супруга владельца ресторана, продемонстрировав РИА Новости данное сообщение.Некая девушка пишет ей: "Вы фашисты! Вы будете гореть в аду за эти ваши действия! Все уже нашли вас, вашу жену и ваших детей. Оглядывайтесь по сторонам, когда вы выходите из дома"."Мне страшно", - призналась Иванна. Она добавила, что если угрозы продолжат поступать, она обратится в полицию, так как боится за своих детей.Кроме того, Иванна рассказала, что есть украинцы, которые используют ситуацию на своей родине, не желают платить в ресторанах, заявляя о том, что они беженцы.Она рассказала, что она - полячка, ее семья в Польше приняла семью украинских беженцев с тремя детьми, один из которых – инвалид, эти люди уже вернулись обратно на Украину."Это были хорошие люди, они работали. А эти две женщины (которые пришли в Cosy Montparnasse) – все в сумках Louis Vuitton, в пластических операциях, с нарощенными ногтями. Я все понимаю, но для меня беженцы – это те, которых можно встретить на Порт-де-ля-Вилетт (там находится центр приема украинских беженцев в Париже - ред.) у которых даже нет денег на багет. Вот им нужно помогать", - отметила собеседница агентства.По ее словам, фраза про Владимира Путина на видео, которое украинки выложили в интернет, вырвана из контекста."Надо понимать, что этому предшествовало. До этой его фразы они угрожали ему плохой рекламой ресторана. Они не рассказали всей правды. Эти женщины просто не хотели платить... Есть украинцы, которые пользуются ситуацией у себя в стране", - резюмировала женщина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221015/bezhentsy-1824283030.html

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

https://ria.ru/20220920/zarobitchane-1818286279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, париж, россия, украина, louis vuitton