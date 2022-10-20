https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html

Власти Приднестровья выразили обеспокоенность из-за военных учений Молдавии

Власти Приднестровья выразили обеспокоенность из-за военных учений Молдавии - РИА Новости, 20.10.2022

Власти Приднестровья выразили обеспокоенность из-за военных учений Молдавии

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика обеспокоена учениями, которые проводит молдавская армия с западными партнерами НАТО вблизи зоны безопасности, РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:22

2022-10-20T19:22

2022-10-20T19:31

в мире

олег беляков

молдавия

румыния

сша

объединенная контрольная комиссия (окк)

нато

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ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика обеспокоена учениями, которые проводит молдавская армия с западными партнерами НАТО вблизи зоны безопасности, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) от ПМР Олег Беляков в четверг после заседания контрольной комиссии.В Молдавии объявили, что с 10 по 21 октября в центре подготовки национальной армии Молдавии проходят очередные учения Joint Combined Exchange Training с участием румынских и британских военных.Ранее с 12 по 23 сентября на учебном центре Бульбоака вблизи зоны безопасности проходили учения "Огненный щит-2022", в которых наряду с военнослужащими национальной армии Молдавии приняли участие военнослужащие из Румынии и США."Никогда такой активности молдавской стороны не было в части проведения соответствующих учений. В этом году эти учения приобрели большой объём, что в свою очередь вызывает определённую озабоченность у миротворческой операции, поскольку всё это проводится вблизи Зоны безопасности", - сказал Беляков.Он напомнил, что делегации в Объединенной контрольной комиссии договорились не проводить военных учений в зоне безопасности и на прилегающей к ней территории."Мы считаем, что молдавская сторона поступает неконструктивно, потому что имеет возможность проводить учения в других районах, где это всё возможно и не надо использовать территорию, примыкающую к Зоне безопасности", - подчеркнул Беляков.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221014/pmr-1824058058.html

https://ria.ru/20221018/ucheniya-1824983097.html

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в мире, олег беляков, молдавия, румыния, сша, объединенная контрольная комиссия (окк), нато