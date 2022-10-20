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Захарова: Россия не проводит учений ядерных сил, аналогичных натовским - РИА Новости, 20.10.2022
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Захарова: Россия не проводит учений ядерных сил, аналогичных натовским
Захарова: Россия не проводит учений ядерных сил, аналогичных натовским - РИА Новости, 20.10.2022
Захарова: Россия не проводит учений ядерных сил, аналогичных натовским
Россия не проводит учений, аналогичных натовским "Непоколебимый полдень", поскольку все ЯО РФ находится на национальной территории, а нестратегические... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:31
2022-10-20T14:42
мария захарова
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москва
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нато
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не проводит учений, аналогичных натовским "Непоколебимый полдень", поскольку все ЯО РФ находится на национальной территории, а нестратегические вооружения хранятся в неразвернутом виде на централизованных складах, учения же носят плановый характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы таких аналогичных учений не проводим, все российское ядерное оружие находится в пределах национальной территории, нестратегические ядерные вооружения хранятся исключительно в неразвернутом состоянии на централизованных складах. А что касается тренировок российских сил и средств стратегического сдерживания, то они проводятся на регулярной основе и носят плановый характер", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о начале ядерных учений НАТО "Непоколебимый полдень".Она подчеркнула, что Москва, вне зависимости от того, увязываются ли учения НАТО их организаторами с текущими событиями или нет, продолжает видеть в них дестабилизирующую составляющую, связанную с самой сутью натовской практики так называемых "совместных ядерных миссий.Захарова отметила, что РФ последовательно указывает на то, что привлечение авиации и военного персонала неядерных стран НАТО к отработке навыков применения развернутых в Европе ядерных вооружений США противоречит договору о нераспространении ЯО и создает риски для безопасности РФ.
https://ria.ru/20221019/nato-1825221024.html
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мария захарова, россия, москва, европа, нато, в мире
Мария Захарова, Россия, Москва, Европа, НАТО, В мире
14:31 20.10.2022 (обновлено: 14:42 20.10.2022)
 
Захарова: Россия не проводит учений ядерных сил, аналогичных натовским

Представитель МИД Захарова: все ядерное оружие России хранится на национальной территории

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не проводит учений, аналогичных натовским "Непоколебимый полдень", поскольку все ЯО РФ находится на национальной территории, а нестратегические вооружения хранятся в неразвернутом виде на централизованных складах, учения же носят плановый характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы таких аналогичных учений не проводим, все российское ядерное оружие находится в пределах национальной территории, нестратегические ядерные вооружения хранятся исключительно в неразвернутом состоянии на централизованных складах. А что касается тренировок российских сил и средств стратегического сдерживания, то они проводятся на регулярной основе и носят плановый характер", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о начале ядерных учений НАТО "Непоколебимый полдень".
Акция Бельгийской коалиции против ядерного оружия перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 20:20
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений
Она подчеркнула, что Москва, вне зависимости от того, увязываются ли учения НАТО их организаторами с текущими событиями или нет, продолжает видеть в них дестабилизирующую составляющую, связанную с самой сутью натовской практики так называемых "совместных ядерных миссий.
Захарова отметила, что РФ последовательно указывает на то, что привлечение авиации и военного персонала неядерных стран НАТО к отработке навыков применения развернутых в Европе ядерных вооружений США противоречит договору о нераспространении ЯО и создает риски для безопасности РФ.
Учения НАТО в Словакии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 20:56
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ
 
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