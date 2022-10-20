https://ria.ru/20221020/trass-1825448556.html
Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии
Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии - РИА Новости, 20.10.2022
Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока, пока,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:38
2022-10-20T17:38
2022-10-20T17:39
великобритания
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока, пока, поздравляю латук"."Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", - написал он в англоязычном аккаунте, отметив Трасс. Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание запустило видеотрансляцию, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, Трасс ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
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великобритания, дмитрий медведев
Великобритания, Дмитрий Медведев
17:38 20.10.2022 (обновлено: 17:39 20.10.2022)
Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии
Медведев "поздравил" в Twitter салат-латук с "победой" над Трасс
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал
решение премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока, пока, поздравляю латук".
"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", - написал он в англоязычном аккаунте, отметив Трасс. Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание запустило видеотрансляцию, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, Трасс ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".