https://ria.ru/20221020/trass-1825448556.html

Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии

Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии - РИА Новости, 20.10.2022

Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока, пока,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:38

2022-10-20T17:38

2022-10-20T17:39

великобритания

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока, пока, поздравляю латук"."Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", - написал он в англоязычном аккаунте, отметив Трасс. Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание запустило видеотрансляцию, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, Трасс ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".

https://ria.ru/20221020/trass-1825444755.html

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великобритания, дмитрий медведев