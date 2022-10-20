https://ria.ru/20221020/trass-1825436673.html

Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III

Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III - РИА Новости, 20.10.2022

Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III

Преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет первым главой правительства, одобренным новым королём Великобритании Карлом III,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:10

2022-10-20T17:10

2022-10-20T17:10

в мире

лиз трасс

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет первым главой правительства, одобренным новым королём Великобритании Карлом III, а не Елизаветой II.Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года. За период её правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост за два дня до своей смерти.Ранее Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. В своей речи, которая длилась лишь 89 секунд, она заявила, что нового лидера Консервативной партии и следственно премьер-министра назначат на следующей неделе.Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221020/trass-1825425305.html

https://ria.ru/20221020/britaniya-1825422118.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

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в мире, лиз трасс, елизавета ii, уинстон черчилль, великобритания, шотландия, карл iii