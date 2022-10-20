https://ria.ru/20221020/trass-1825436673.html
Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III
Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III - РИА Новости, 20.10.2022
Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III
Преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет первым главой правительства, одобренным новым королём Великобритании Карлом III,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:10
2022-10-20T17:10
2022-10-20T17:10
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет первым главой правительства, одобренным новым королём Великобритании Карлом III, а не Елизаветой II.Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года. За период её правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост за два дня до своей смерти.Ранее Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. В своей речи, которая длилась лишь 89 секунд, она заявила, что нового лидера Консервативной партии и следственно премьер-министра назначат на следующей неделе.Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221020/trass-1825425305.html
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в мире, лиз трасс, елизавета ii, уинстон черчилль, великобритания, шотландия, карл iii
В мире, Лиз Трасс, Елизавета II, Уинстон Черчилль, Великобритания, Шотландия, Карл III
Преемник Трасс станет первым британским премьером, одобренным Карлом III
Преемник Лиз Трасс станет первым премьером Великобритании, одобренным Карлом III
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет первым главой правительства, одобренным новым королём Великобритании Карлом III, а не Елизаветой II.
Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии
в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года. За период её правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля
до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост за два дня до своей смерти.
Ранее Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. В своей речи, которая длилась лишь 89 секунд, она заявила, что нового лидера Консервативной партии и следственно премьер-министра назначат на следующей неделе.
Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.
Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.