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В ГД внесли проект о бесперебойном обеспечении городов транспортом - РИА Новости, 20.10.2022
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В ГД внесли проект о бесперебойном обеспечении городов транспортом
В ГД внесли проект о бесперебойном обеспечении городов транспортом - РИА Новости, 20.10.2022
В ГД внесли проект о бесперебойном обеспечении городов транспортом
Сенаторы Андрей Кутепов, Валерий Васильев и Андрей Епишин внесли в Госдуму законопроект о назначении перевозчика для городских пассажирских маршрутов на время,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:53
2022-10-20T19:53
андрей кутепов
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов, Валерий Васильев и Андрей Епишин внесли в Госдуму законопроект о назначении перевозчика для городских пассажирских маршрутов на время, когда проводится конкурс по выбору транспортной компании.По действующему законодательству на данный момент, если компания получает заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок, она должна отработать еще 90 дней после оповещения. За это время планируется найти нового перевозчика, и, таким образом, на пассажирах смена компании никак не отразится, рассказал ранее Кутепов, анонсируя законопроект.При этом, как только компания по перевозкам получает уведомление о прекращении договора, "она тут же уводит свой транспорт с маршрутов, прекращая работу на регулярных маршрутах", отметил сенатор.По его словам, учитывая продолжительность проведения открытого конкурса, организовать при необходимости транспортное обслуживание населения в кратчайшие сроки невозможно.Этот вопрос актуальный для населения сельской местности, где рейсы могут быть один или два в неделю, а при их прекращении транспортное обслуживание населения не будет осуществляться на неопределённое время, сообщил он.Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 291 Федерального закона, позволяющие в исключительных случаях принимать решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуниципального маршрута регулярных перевозок, приостановлении движения по соответствующему маршруту по инициативе установивших его уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченного органа местного самоуправления без согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту.
https://ria.ru/20221019/ogranicheniya-1825235273.html
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андрей кутепов, россия, госдума рф
Андрей Кутепов, Россия, Госдума РФ
19:53 20.10.2022
 
В ГД внесли проект о бесперебойном обеспечении городов транспортом

В Госдуму внесли проект о бесперебойном обеспечении транспортом городских маршрутов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус на Садовом кольце в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов, Валерий Васильев и Андрей Епишин внесли в Госдуму законопроект о назначении перевозчика для городских пассажирских маршрутов на время, когда проводится конкурс по выбору транспортной компании.
По действующему законодательству на данный момент, если компания получает заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок, она должна отработать еще 90 дней после оповещения. За это время планируется найти нового перевозчика, и, таким образом, на пассажирах смена компании никак не отразится, рассказал ранее Кутепов, анонсируя законопроект.
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При этом, как только компания по перевозкам получает уведомление о прекращении договора, "она тут же уводит свой транспорт с маршрутов, прекращая работу на регулярных маршрутах", отметил сенатор.
По его словам, учитывая продолжительность проведения открытого конкурса, организовать при необходимости транспортное обслуживание населения в кратчайшие сроки невозможно.
Этот вопрос актуальный для населения сельской местности, где рейсы могут быть один или два в неделю, а при их прекращении транспортное обслуживание населения не будет осуществляться на неопределённое время, сообщил он.
Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 291 Федерального закона, позволяющие в исключительных случаях принимать решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуниципального маршрута регулярных перевозок, приостановлении движения по соответствующему маршруту по инициативе установивших его уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченного органа местного самоуправления без согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту.
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Андрей КутеповРоссияГосдума РФ
 
 
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