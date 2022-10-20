https://ria.ru/20221020/tramp-1825419871.html
Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году
Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году - РИА Новости, 20.10.2022
Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году
Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс намекнул, что не стал бы голосовать за бывшего американского лидера, если бы тот решил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:28
2022-10-20T16:28
2022-10-20T16:28
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс намекнул, что не стал бы голосовать за бывшего американского лидера, если бы тот решил участвовать в президентских выборах в 2024 году.После своей речи в Университете Джорджтауна, организованной фондом Young America's Foundation, Пенс отвечал на вопросы студентов. "Возможно, будет кто-нибудь другой, кого я бы предпочел", - заявил Пенс, когда его спросили, будет ли он голосовать за Трампа, если тот выдвинется кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Зал встретил его ответ смехом и аплодисментами.Бывший президент США Дональд Трамп в сентябре заявлял, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.Майк Пенс стал вице-президентом США в 2016 году, когда Дональд Трамп был избран президентом страны. Позднее в 2020 году Пенс согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.Пенс, занимавший пост вице-президента, участвовал в утверждении результатов выборов 6 января 2021 года в конгрессе. Многие эксперты считают, что у Пенса не было полномочий отвергнуть утвержденные штатами результаты выборов, но Трамп с этим не согласен. Палата представителей вынесла Трампу импичмент за предполагаемое подстрекательство к мятежу толпы его сторонников, которая разгромила Капитолий США и задержала утверждение итогов выборов. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.
https://ria.ru/20220918/tramp-1817593835.html
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, дональд трамп, майк пенс, сша
В мире, Дональд Трамп, Майк Пенс, США
Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году
Экс-вице-президент США Пенс намекнул, что не будет голосовать за Трампа в 2024 году
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс намекнул, что не стал бы голосовать за бывшего американского лидера, если бы тот решил участвовать в президентских выборах в 2024 году.
После своей речи в Университете Джорджтауна, организованной фондом Young America's Foundation, Пенс отвечал на вопросы студентов. "Возможно, будет кто-нибудь другой, кого я бы предпочел", - заявил Пенс, когда его спросили, будет ли он голосовать за Трампа, если тот выдвинется кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Зал встретил его ответ смехом и аплодисментами.
Бывший президент США Дональд Трамп в сентябре заявлял, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Майк Пенс стал вице-президентом США в 2016 году, когда Дональд Трамп был избран президентом страны. Позднее в 2020 году Пенс согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.
Пенс, занимавший пост вице-президента, участвовал в утверждении результатов выборов 6 января 2021 года в конгрессе. Многие эксперты считают, что у Пенса не было полномочий отвергнуть утвержденные штатами результаты выборов, но Трамп с этим не согласен. Палата представителей вынесла Трампу импичмент за предполагаемое подстрекательство к мятежу толпы его сторонников, которая разгромила Капитолий
США и задержала утверждение итогов выборов. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.