https://ria.ru/20221020/tramp-1825419871.html

Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году

Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году - РИА Новости, 20.10.2022

Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году

Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс намекнул, что не стал бы голосовать за бывшего американского лидера, если бы тот решил... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:28

2022-10-20T16:28

2022-10-20T16:28

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс намекнул, что не стал бы голосовать за бывшего американского лидера, если бы тот решил участвовать в президентских выборах в 2024 году.После своей речи в Университете Джорджтауна, организованной фондом Young America's Foundation, Пенс отвечал на вопросы студентов. "Возможно, будет кто-нибудь другой, кого я бы предпочел", - заявил Пенс, когда его спросили, будет ли он голосовать за Трампа, если тот выдвинется кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Зал встретил его ответ смехом и аплодисментами.Бывший президент США Дональд Трамп в сентябре заявлял, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.Майк Пенс стал вице-президентом США в 2016 году, когда Дональд Трамп был избран президентом страны. Позднее в 2020 году Пенс согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.Пенс, занимавший пост вице-президента, участвовал в утверждении результатов выборов 6 января 2021 года в конгрессе. Многие эксперты считают, что у Пенса не было полномочий отвергнуть утвержденные штатами результаты выборов, но Трамп с этим не согласен. Палата представителей вынесла Трампу импичмент за предполагаемое подстрекательство к мятежу толпы его сторонников, которая разгромила Капитолий США и задержала утверждение итогов выборов. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.

https://ria.ru/20220918/tramp-1817593835.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, майк пенс, сша