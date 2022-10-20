https://ria.ru/20221020/tovary-1825343090.html
РЭЦ: дружественные страны позитивно воспринимают товары из России
РЭЦ: дружественные страны позитивно воспринимают товары из России - РИА Новости, 20.10.2022
РЭЦ: дружественные страны позитивно воспринимают товары из России
Дружественные страны очень позитивно воспринимают произведенные в России товары и готовы отдавать им предпочтение, поскольку уверены в их качестве и надежности, РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:59
2022-10-20T12:59
2022-10-20T12:59
российский экспортный центр (рэц)
россия
форум "сделано в россии"
вероника никишина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дружественные страны очень позитивно воспринимают произведенные в России товары и готовы отдавать им предпочтение, поскольку уверены в их качестве и надежности, заявила на полях международного экспортного форума "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Россия поставляет на мировой рынок проверенные и надежные товары. Они узнаваемы по своим качественным характеристикам, это позволяет нам запустить зонтичный бренд "Сделано в России", который даст мультипликативный эффект при продвижении наших экспортных товаров в других странах", - сказала Никишина.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
https://ria.ru/20221020/rets-1825337052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии", вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Форум "Сделано в России", Вероника Никишина
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дружественные страны очень позитивно воспринимают произведенные в России товары и готовы отдавать им предпочтение, поскольку уверены в их качестве и надежности, заявила на полях международного экспортного форума "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Россия поставляет на мировой рынок проверенные и надежные товары. Они узнаваемы по своим качественным характеристикам, это позволяет нам запустить зонтичный бренд "Сделано в России", который даст мультипликативный эффект при продвижении наших экспортных товаров в других странах", - сказала Никишина
.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.