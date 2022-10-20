https://ria.ru/20221020/tovary-1825343090.html

РЭЦ: дружественные страны позитивно воспринимают товары из России

РЭЦ: дружественные страны позитивно воспринимают товары из России - РИА Новости, 20.10.2022

РЭЦ: дружественные страны позитивно воспринимают товары из России

Дружественные страны очень позитивно воспринимают произведенные в России товары и готовы отдавать им предпочтение, поскольку уверены в их качестве и надежности, РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:59

2022-10-20T12:59

2022-10-20T12:59

российский экспортный центр (рэц)

россия

форум "сделано в россии"

вероника никишина

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дружественные страны очень позитивно воспринимают произведенные в России товары и готовы отдавать им предпочтение, поскольку уверены в их качестве и надежности, заявила на полях международного экспортного форума "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Россия поставляет на мировой рынок проверенные и надежные товары. Они узнаваемы по своим качественным характеристикам, это позволяет нам запустить зонтичный бренд "Сделано в России", который даст мультипликативный эффект при продвижении наших экспортных товаров в других странах", - сказала Никишина.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

https://ria.ru/20221020/rets-1825337052.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии", вероника никишина