https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825310765.html

Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами

Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами

Сокращение торговли с недружественными странами, в том числе с США и Великобританией, идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами, заявил... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:40

2022-10-20T11:40

2022-10-20T11:43

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сокращение торговли с недружественными странами, в том числе с США и Великобританией, идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами", — сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия