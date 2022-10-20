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Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами - РИА Новости, 20.10.2022
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Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами
Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами
Сокращение торговли с недружественными странами, в том числе с США и Великобританией, идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами, заявил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:40
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экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сокращение торговли с недружественными странами, в том числе с США и Великобританией, идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами", — сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
11:40 20.10.2022 (обновлено: 11:43 20.10.2022)
 
Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами

Мишустин: товарооборот с недружественными странами падает, с другими партнерами растет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сокращение торговли с недружественными странами, в том числе с США и Великобританией, идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами", — сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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