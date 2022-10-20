https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html

Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом

Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом

Намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, убеждён премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:32

2022-10-20T11:32

2022-10-20T11:32

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820610192_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_fcb14e54761fb9361be47ccabaff9977.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, убеждён премьер министр РФ Михаил Мишустин."Конечно, сами намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. С давних времен наша страна была и остается её важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".

https://ria.ru/20221020/eksport-1825307279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия