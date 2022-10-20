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Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом - РИА Новости, 20.10.2022
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Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом
Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом
Намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, убеждён премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:32
2022-10-20T11:32
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, убеждён премьер министр РФ Михаил Мишустин."Конечно, сами намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. С давних времен наша страна была и остается её важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
11:32 20.10.2022
 
Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом

Мишустин: намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, убеждён премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Конечно, сами намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. С давних времен наша страна была и остается её важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:29
Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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