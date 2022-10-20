https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825305198.html

Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин

Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022

Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин

Запад откровенно игнорирует правила в сфере внешней торговли, о добросовестной конкуренции речи не идет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:25

2022-10-20T11:25

2022-10-20T12:18

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад откровенно игнорирует правила в сфере внешней торговли, о добросовестной конкуренции речи не идет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет – в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России", говоря о вызовах во внешней торговле.

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия