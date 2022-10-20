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Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022
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Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин
Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022
Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин
Запад откровенно игнорирует правила в сфере внешней торговли, о добросовестной конкуренции речи не идет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:25
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михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад откровенно игнорирует правила в сфере внешней торговли, о добросовестной конкуренции речи не идет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет – в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России", говоря о вызовах во внешней торговле.
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
11:25 20.10.2022 (обновлено: 12:18 20.10.2022)
 
Запад игнорирует правила в сфере внешней торговли, заявил Мишустин

Мишустин: Запад игнорирует правила внешней торговли, добросовестной конкуренции нет

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад откровенно игнорирует правила в сфере внешней торговли, о добросовестной конкуренции речи не идет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет – в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России", говоря о вызовах во внешней торговле.
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Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
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