https://ria.ru/20221020/teroborona-1825402112.html
Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны
Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны - РИА Новости, 20.10.2022
Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны
Почти наполовину сформирован состав территориальной обороны из числа граждан, которые составляют мобилизационный резерв в Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:45
2022-10-20T15:45
2022-10-20T15:45
роман старовойт
курская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Почти наполовину сформирован состав территориальной обороны из числа граждан, которые составляют мобилизационный резерв в Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."У нас и раньше были полномочия по формированию мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны. Мы уже несколько месяцев этими вопросами занимаемся. То есть, это независимо от частичной мобилизации. Для формирования мобилизационного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается, так же, как и с военнослужащим, контракт, но люди находятся на своих рабочих местах, проживают в своих квартирах, в своих домах… Но в обозначенное время, по обозначенному сигналу они должны будут прибыть к месту сбора для создания территориальной обороны. Эта работа у нас ведётся уже не первый месяц, и практически наполовину у нас этот состав сформирован", - сообщил Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".В среду, 21 сентября, когда указом президента Владимира Путина в России была объявлена частичная мобилизация, председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов сообщил, что в Курской области формируется мобилизационный резерв, численностью более 1000 человек. Эти люди будут выполнять задачи по защите рубежей Курской области, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20221020/bashkiriya-1825389761.html
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роман старовойт, курская область, россия, частичная мобилизация в россии
Роман Старовойт, Курская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны
Губернатор Старовойт: в Курской области состав теробороны сформирован почти наполовину