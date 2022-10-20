https://ria.ru/20221020/teroborona-1825402112.html

Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны

Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны - РИА Новости, 20.10.2022

Курская область почти наполовину сформировала состав теробороны

Почти наполовину сформирован состав территориальной обороны из числа граждан, которые составляют мобилизационный резерв в Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:45

2022-10-20T15:45

2022-10-20T15:45

роман старовойт

курская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Почти наполовину сформирован состав территориальной обороны из числа граждан, которые составляют мобилизационный резерв в Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."У нас и раньше были полномочия по формированию мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны. Мы уже несколько месяцев этими вопросами занимаемся. То есть, это независимо от частичной мобилизации. Для формирования мобилизационного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается, так же, как и с военнослужащим, контракт, но люди находятся на своих рабочих местах, проживают в своих квартирах, в своих домах… Но в обозначенное время, по обозначенному сигналу они должны будут прибыть к месту сбора для создания территориальной обороны. Эта работа у нас ведётся уже не первый месяц, и практически наполовину у нас этот состав сформирован", - сообщил Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".В среду, 21 сентября, когда указом президента Владимира Путина в России была объявлена частичная мобилизация, председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов сообщил, что в Курской области формируется мобилизационный резерв, численностью более 1000 человек. Эти люди будут выполнять задачи по защите рубежей Курской области, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20221020/bashkiriya-1825389761.html

курская область

россия

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роман старовойт, курская область, россия, частичная мобилизация в россии