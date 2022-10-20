https://ria.ru/20221020/tauber-1825500717.html

Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев

Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев - РИА Новости, 20.10.2022

Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев

Вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер прокуроры запретили покидать Кишинев. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:41

2022-10-20T19:41

2022-10-20T19:41

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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер прокуроры запретили покидать Кишинев.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Во вторник, 18 октября, районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде).Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции."Хотя они (прокуроры –ред.) не нашли никаких правовых оснований и доказательств, чтобы уличить меня в том, в чём они несправедливо и ложно обвинили меня, они применили ко мне еще одно ограничение. Мне запрещено покидать Кишинев", - написала в четверг Таубер в социальных сетях.Партия "Шор" уже месяц проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html

https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825485835.html

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в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, россия