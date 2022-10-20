https://ria.ru/20221020/tauber-1825500717.html
Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев
Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев - РИА Новости, 20.10.2022
Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев
Вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер прокуроры запретили покидать Кишинев. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:41
2022-10-20T19:41
2022-10-20T19:41
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер прокуроры запретили покидать Кишинев.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Во вторник, 18 октября, районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде).Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции."Хотя они (прокуроры –ред.) не нашли никаких правовых оснований и доказательств, чтобы уличить меня в том, в чём они несправедливо и ложно обвинили меня, они применили ко мне еще одно ограничение. Мне запрещено покидать Кишинев", - написала в четверг Таубер в социальных сетях.Партия "Шор" уже месяц проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html
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в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, россия
В мире, Марина Таубер, Кишинев, Молдавия, Россия
Прокуратура запретила молдавскому политику Таубер покидать Кишинев
Прокуроры запретили вице-председателю партии "Шор" Таубер покидать Кишинев
КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер прокуроры запретили покидать Кишинев.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Во вторник, 18 октября, районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде).
Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
"Хотя они (прокуроры –ред.) не нашли никаких правовых оснований и доказательств, чтобы уличить меня в том, в чём они несправедливо и ложно обвинили меня, они применили ко мне еще одно ограничение. Мне запрещено покидать Кишинев", - написала в четверг Таубер в социальных сетях.
Партия "Шор" уже месяц проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.